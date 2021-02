L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha confermato l’origine animale del Sars-Cov-2, il virus che causa il Covid-19. È quanto ha comunicato la stessa organizzazione al termine della missione internazionale che ha condotto i suoi esperti a Wuhan.

“Tutti i dati che abbiamo raccolto sin qui ci portano a concludere che l’origine del coronavirus è animale”, ha detto il capo della missione, Peter Ben Embarek, in una conferenza stampa nella città cinese, primo focolaio del coronavirus. Non è ancora possibile dire quale sia stato l’animale “ospite” del virus, ma pipistrelli e pangolini sono i più probabili candidati.

“Il lavoro sul campo su quello che è successo all’inizio della pandemia di Coronavirus non ha stravolto le convinzioni che avevamo prima di cominciare”, ha detto ancora il ricercatore. Anche il professor Lian Wannian, a capo della delegazione di 17 esperti cinesi che ha affiancato la missione dell’Oms, ha confermato quanto rilevato.

Per gli esperti è invece “estremamente improbabile” la fuga del virus da un laboratorio, come ha chiarito lo stesso Embarek, che ha raccomandato di non condurre ulteriori studi a riguardo. Smentita anche l’ipotesi dell’inizio dei contagi prima del dicembre 2019. “Non ci sono tracce sostanziali della diffusione del coronavirus in Cina prima della fine del 2019. E non ci sono prove che circolasse a Wuhan prima del dicembre del 2019”, ha detto Lian Wannian.

Leggi anche: 1. Il piano di Draghi per la scuola: nuove assunzioni e lezioni fino alla fine di giugno /2. Salvini: “A Draghi proporremo ristoranti aperti di sera e modello Bertolaso sui vaccini” /3. Ricciardi lancia un appello a Draghi: “La strategia della convivenza con il Covid non funziona, servono i lockdown” /4. Covid, salgono in casi legati alle varianti: i più colpiti sono i giovani/5. Covid, Papa Francesco: “La crisi dei rapporti umani è la più grave”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

TUTTI I NUMERI SUL COVID

Potrebbero interessarti Con il Covid in America Latina torna a vincere la Sinistra “La Regina Elisabetta ha fatto cambiare la legge che la obbligava a svelare le sue ricchezze” Siria, ritrovate le spoglie dell'archeologo "martire" di Palmira decapitato dall'Isis