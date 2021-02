Ultime 24 ore

Secondo il bollettino di oggi, martedì 9 febbraio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 10.630 i nuovi casi, contro i 7.970 di ieri, e 422 i morti (ieri erano stati 307), a fronte di 274.263 tamponi effettuati (ieri erano stati 144.270). Il tasso di positività è in netto calo dal 5,2 al 3,9 per cento.

Le persone attualmente positive al Covid sono 413.967 (-5.637). Il bilancio delle vittime ammonta a 92.002 (+422) decessi. I guariti invece sono 2.149.350 (+15.827), per un totale di 2.655.319 (+10.630) casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 19.512 (-15) sono ricoverati in ospedale, 2.143 (=) necessitano di terapia intensiva (146 sono gli ingressi del giorno), mentre 392.312 si trovano in isolamento domiciliare.