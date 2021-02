Covid, le ultime notizie di oggi (8 febbraio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Oltre un milione di persone ha ricevuto la doppia dose di vaccino in Italia, ma la campagna prosegue tra difficoltà e ritardi nelle consegne da parte delle case farmaceutiche (qui i dati in tempo reale). Ieri nel nostro Paese sono stati registrati 11.641 nuovi casi e 270 decessi, e il tasso di positività è salito al 5,6 per cento. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, lunedì 8 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale.

 

LA DIRETTA – COVID ULTIME NOTIZIE

Ore o7.00 – Il Sudafrica sospende l’uso del vaccino AstraZeneca: “Meno efficace sulle varianti” – Il Sudafrica ha deciso di sospendere temporaneamente l’utilizzo del vaccino AstraZeneca, in seguito alla diffusione dei dati preliminari di uno studio dell’Università di Oxford che ne mette in dubbio l’efficacia proprio nel contrasto alla variante sudafricana. Lo studio è stato diffuso dal Financial Times ed è stato svolto su un campione di 2 mila pazienti. Sebbene nessuno dei pazienti coinvolti nello studio sia morto o sia stato ricoverato, scrive il quotidiano britannico, i risultati della ricerca, non ancora sottoposta a revisione paritaria, potrebbero far apparire più complicata la lotta alle nuove varianti del Coronavirus.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Gori: “Di questo passo torneremo in zona rossa” – “Nel week end folla in centro a Bergamo e comportamenti stupidi, di questo passo torneremo in zona rossa”, lo ha detto il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, in un video diffuso sulla sua pagina Facebook. “Mi aspettavo comportamenti prudenti, ma non è stato così: in centro si sono riversate migliaia di persone. Tanti giovani anche da altre province sono arrivati in centro senza rispettare le misure di sicurezza. Tutto questo è stupido. Di questo passo torneremo in zona rossa, torneranno le limitazioni e gli ospedali torneranno a riempirsi. Chiedo a tutti senso di responsabilità, soprattutto ai ragazzi”, ha detto Gori.

Il bollettino di ieri della Protezione Civile – Secondo il bollettino di ieri, domenica 7 febbraio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 11.641 i nuovi casi e 270 i morti, a fronte di 206.789 tamponi effettuati. Il tasso di positività è tornato a salire dopo il calo di sabato, attestandosi al 5,6 per cento. Qui il bollettino completo.

Bolzano, proteste in piazza contro il nuovo lockdown – Circa 300 persone hanno protestato ieri a Bolzano contro il nuovo lockdown in Alto Adige che scatterà domani e terminerà domenica 21 febbraio a seguito dell’elevato contagio di Covid-19. In piazza Magnago, sotto i palazzi della Provincia Autonoma, sono confluiti cittadini, soprattutto appartenenti al gruppo linguistico tedesco, dell’ala secessionista sudtirolesi e No vax, che hanno manifestato il loro disappunto per il nuovo pacchetto di restrizioni imposto dalla giunta provinciale. Da domani in Alto Adige torneranno ad essere chiusi i negozi, le attività commerciali non di prima necessità e sarà imposto anche il divieto di mobilità tra comuni, mentre già da una settimana è stata imposta la chiusura di tutta la ristorazione, dai bar ai ristoranti, e delle strutture ricettive.

Vaccino Astrazeneca debole contro variante sudafricana – Il vaccino contro il Covid-19 sviluppato da AstraZeneca non sembra offrire protezione contro le malattie leggere o moderate causate dalla mutazione del nuovo coronavirus apparsa in Sudafrica. È quanto emerge da uno studio, anticipato dal Financial Times, svolto su un campione di 2 mila pazienti. Sebbene nessuno dei pazienti coinvolti nello studio sia morto o sia stato ricoverato, scrive il quotidiano britannico, i risultati della ricerca, non ancora sottoposta a revisione paritaria, potrebbero far apparire più complicata la lotta alle nuove varianti del Coronavirus.

Perugia in zona rossa – Tutta la provincia di Perugia e sei piccoli Comuni in provincia di Terni a partire da oggi saranno in zona rossa. Lo prevede un’ordinanza che la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, si appresta a firmare. La governatrice ha illustrato il provvedimento a tutti i sindaci in una lunga riunione terminata nella tarda serata di ieri. Le disposizioni resteranno in vigore per almeno due settimane. Il resto della regione Umbria è invece in fascia arancione.

