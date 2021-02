Covid, 11.641 nuovi casi e 270 morti: il bollettino del 7 febbraio 2021

Covid Italia, bollettino oggi 7 febbraio 2021: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 11.641

Decessi: 270

Tamponi effettuati: 206.789

Terapie intensive: -3

I numeri della pandemia Attualmente positivi: 427.024

Casi totali: 2.636.738

Decessi: 91.273

Guariti: 2.118.441 Secondo il bollettino di oggi, domenica 7 febbraio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 11.641 i nuovi casi, contro i 13.442 di ieri, e 270 i morti (ieri erano stati 385), a fronte di 206.789 tamponi effettuati. Il tasso di positività è tornato a salire dopo il calo di ieri, attestandosi oggi al 5,6 per cento.

Le persone attualmente positive al Covid sono 427.024 (-10). Il bilancio delle vittime ammonta a 91.273 (+270) decessi. I guariti invece sono 2.118.441 (+11.380), per un totale di 2.636.738 (+11.641) casi: questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 19.266 sono ricoverati in ospedale, mentre 2.107 necessitano di terapia intensiva.

*Notizia in aggiornamento

