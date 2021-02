Covid, le ultime notizie di oggi (2 febbraio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Prosegue la campagna di vaccinazione seppur tra numerose difficoltà. Da ieri l’Italia è tornata a essere quasi tutta gialla, ad eccezione di cinque regioni che saranno in fascia arancione. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, martedì 2 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale.

 

LA DIRETTA – COVID ULTIME NOTIZIE

Ore 07.00 – In Brasile oltre 225mila morti e 9,2 milioni di casi totali – Nelle ultime 24 ore in Brasile sono morte di Covid 595 persone, mentre i nuovi contagi sono stati 24.591. Con questi dati, riportati dal ministero della Salute, il numero totale delle vittime nel Paese da inizio pandemia è salito a 225.099, mentre i casi totali sono 9.228.322. Gli attualmente positivi sono 926.256 ed i guariti sono 8.077.967.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Bertolaso sarà coordinatore Lombardia per fase 2 – In Lombardia è in arrivo Guido Bertolaso come coordinatore del piano vaccinale anti-Covid per la fase 2. L’ex capo della Protezione Civile e consulente per l’allestimento dell’Ospedale alla Fiera di Milano si trova già Palazzo Lombardia per incontrare il governatore e il neo assessore al Welfare Letizia Moratti. L’annuncio ufficiale dell’incarico – a quanto si apprende – è previsto per oggi.

Covid ultime notizie – Vaccini: superata quota 2 milioni di dosi somministrate in Italia – Al momento, in base ai dati comunicati dal Commissario per l’emergenza coronavirus, l’Italia “è il Paese europeo che ha il maggior numero di “vaccinati”, cioè di cittadini che hanno già effettuato sia la prima sia la seconda dose”.

Ue, dosi sufficienti per obiettivo 70% in estate – Nel secondo trimestre “arriveranno abbastanza dosi in Ue per raggiungere il 70% di immunizzati entro l’estate, come da obiettivo”. Lo ha detto Sandra Gallina, direttrice della direzione Salute della Commissione europea, nel corso di un’audizione al Parlamento europeo. Sono attese trecento milioni di dosi che si sommeranno ai cento milioni del primo trimestre. In totale si potranno immunizzare quindi 200 milioni di europei. Inoltre, a contribuire all’aumento di dosi nel secondo trimestre, saranno i due nuovi contratti che saranno siglati con Novavax e Valneva e l’aumento della capacita’ produttiva di BioNTech che “avvierà presto altri due impianti di produzione in Germania e uno in più in Austria”, ha spiegato Gallina. Da un nuovo contratto “sono attese 75 milioni di dosi in più nel primo trimestre”, ha annunciato l’alta funzionaria dell’Ue senza specificare di quale azienda farmaceutica.

Vaccino, primo carico 1 mln di dosi in Sudafrica da AstraZeneca – È arrivato il primo carico di vaccino per il Sudafrica all’aeroporto OR Tambo di Johannesburg, un milione di dosi da AstraZeneca. Le dosi arrivate ieri sono state prodotte dal Serum Institute in India. Il Sudafrica ha il peggior bilancio dell’epidemia in tutta l’Africa: più di 44 mila morti, 1,4 milioni di casi accertati. Recentemente è stata individuata una variante sudafricana del Covid-19 più rapida a diffondersi.

Regno Unito, Johnson: “Dati in calo ma ancora no revoca lockdown” – Nel Regno Unito i numeri di casi di Covid e ricoveri hanno cominciato a calare ma sono ancora troppo alti ed è troppo presto per revocare il lockdown. Lo ha sottolineato il premier britannico, Boris Johnson. “Stiamo iniziando a vedere alcuni segni di un appiattimento (della curva dell’epidemia) e forse anche di un calo dei tassi di contagio e dei ricoveri”.

Covid ultime notizie – Vaccino: BioNTech accelera, 75 milioni di dosi in più a Ue – Il laboratorio tedesca BioNTech annuncia una accelerazione delle consegne all’Ue del vaccino anti Covid che ha sviluppato con Pfizer e promette “fino a 75 milioni” di dosi in più nel secondo trimestre. Pfizer e BioNTech contano, infatti, di “aumentare le consegne a partire dalla settimana del 15 febbraio” e di fornire all’Ue “la quantità di dosi per la quale ci siamo impegnati nel primo trimestre”, ma anche “fino a 75 milioni di dosi in più nel secondo trimestre”, ha detto il direttore finanziario, Sierk Poetting.

Vaccino, Von der Leyen: “9 milioni di dosi in più da AstraZeneca” – “Passi avanti sui vaccini. AstraZeneca consegnerà 9 milioni di dosi in più nel primo trimestre (40 milioni in totale) rispetto all’offerta delle ultime settimane e inizierà le consegne una settimana prima del previsto”, twitta la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. “L’azienda amplierà anche la sua capacità produttiva in Europa”.

Leggi anche: 1. Covid, il colpo di grazia per il benessere degli italiani: aumentano le disuguaglianze e preoccupa il 2021; // 2. Covid, via libera dell’Aifa al vaccino di Astrazeneca in Italia; // 3. Dall’1 febbraio Italia quasi tutta gialla: 5 regioni arancioni; //4. Vaccini, l’Ue pubblica il contratto con Astrazeneca: “È chiarissimo, con ordini vincolanti” //5. Andrea Crisanti: “Per toglierci la mascherina ci vorranno due anni”// 6. Il dossier dei servizi segreti che allarma il governo: “Contagi sottostimati del 50%” // 7. Massimo Galli: “Le elezioni regionali tra le possibili cause della seconda ondata di Covid in Italia”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti “Con questi ritmi immunità di gregge non prima di settembre 2023”: lo studio della Fondazione David Hume Catania, bambino di 10 anni fa arrestare il padre violento Basta assurdi egoismi, rendiamo pubblici i brevetti per produrre i vaccini anti-Covid (di G. Cavalli)