Vaccini, l’Ue pubblica il contratto con Astrazeneca: “È chiarissimo, con ordini vincolanti”

La Commissione europea ha pubblicato il contratto con AstraZeneca sul suo sito. Dopo la nuova richiesta della Commissione il 27 gennaio, la stessa azienda ha accettato di rendere pubblica l’intesa firmata tra le parti il 27 agosto scorso. In una nota la Commissione accoglie con favore l’impegno dell’azienda verso una maggiore trasparenza.

È stata la stessa presidente dell’Eurogoverno, Ursula von der Leyen, ad annunciarlo dopo che il documento segreto è stato al centro del violento scontro tra Bruxelles e l’azienda ango-svedese per la quale l’accordo non prevedeva consegne vincolanti delle fiale. Una tesi – a sostegno della decisione del produttore di tagliare due terzi delle dosi promesse all’Unione che sta mettendo in crisi la campagna di immunizzazione del continente – smentita dalla Ue, come ha ribadito in mattinata la stessa von der Leyen: il testo “è chiarissimo, contiene ordini vincolanti con quantità da consegnare a dicembre e nei primi tre trimestri del 2021”.

Nel documento, dice von der Leyen, “vengono menzionati anche due stabilimenti in Gran Bretagna destinati alla produzione del vaccino per l’Ue. Il modo in cui sono gestiti dipende da loro”, spiega. Nel contratto pubblicato sul sito della Commissione ci sono parti oscurate su dettagli riservati come quelli sulle fatture. In passato era stato pubblicato anche l’accordo con CureVac di acquisto anticipato con la Commissione europea.

