Andrea Crisanti: “Per toglierci la mascherina ci vorranno due anni”

Crisanti: “Per toglierci la mascherina ci vorranno due anni”

“Psicologicamente l’anno peggiore sarà questo. Abbiamo la speranza dei vaccini ma è una speranza frustrata, perché sarà difficile vaccinare tutti. Sarà un anno di attesa, in cui bisognerà mettere in campo un piano gigantesco, la cui attuazione non è facile. La mascherina? Ci vorranno un paio d’anni per potercela togliere. Perché non sappiamo se chi è vaccinato è in grado di trasmettere: diciamo un anno per essere più ottimisti”, così il virologo Andrea Crisanti intervistato da Corrado Formigli nel corso del programma di La7 “Piazza Pulita”.

