Covid, le ultime notizie di oggi (29 gennaio 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Mentre l’epidemia di Covid-19 non accenna ad arrestarsi, con i casi nel mondo che hanno ormai superato la soglia dei 100 milioni, è attesa per oggi l’approvazione da parte dell’Ema del vaccino sviluppato da AstraZeneca, che potrebbe imprimere una parziale svolta alla campagna di vaccinazione. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, venerdì 29 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale:

 

LA DIRETTA – COVID ULTIME NOTIZIE

Ore 07.00 – Vaccino: il siero Novavax è efficace all’89% – Il vaccino sperimentale contro il coronavirus prodotto da Novavax ha un’efficacia dell’89%. Lo riferisce l’azienda Usa, dando conto del risultato dei test clinici.

Ore 06.30 – Vaccino: Francia, consegne Moderna a febbraio ridotte del 25% – A febbraio la Francia riceverà una fornitura del vaccino contro il coronavirus prodotto da Moderna inferiore del 25% rispetto a quanto previsto. Lo si apprende da un comunicato del ministero della Salute di Parigi.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Il bollettino – Secondo il bollettino di oggi, mercoledì 27 gennaio, sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 14.372 i nuovi casi, contro i 15.204 di ieri, e 492 i morti (ieri erano stati 467 ), a fronte di 275.179 tamponi totali effettuati (ieri erano stati 293.770 ). Le persone attualmente positive al Covid sono 474.617 (-3.352). Il bilancio delle vittime ammonta a 87.381 (+492) decessi. I guariti invece sono 1.953.509 (+17.220), per un totale di 2.501.147 casi (+15.204): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Degli attualmente positivi, 20.778 sono ricoverati in ospedale, 2.288 necessitano di terapia intensiva, mentre 451.551 si trovano in isolamento domiciliare.

Influenza: in Italia 7 volte meno del 2019 – L’influenza stagionale è ai minimi termini. Complici le misure antiCovid, mascherine e distanziamento, il virus circola pochissimo, e non si è verificata finora la temuta sovrapposizione proprio con il Covid, visti i sintomi simili. Gli ultimi dati del bollettino InfluNet dell’Istituto Superiore di Sanità parlano chiaro: l’ultima settimana (18-24 gennaio), quando negli anni scorsi eravamo già a un passo dal picco, l’incidenza è rimasta stabilmente ancora sotto la soglia basale, ed è pari a 1,5 casi per mille assistiti. Lo scorso anno era addirittura a 10,7 casi per mille, 7 volte di più. In questi 7 giorni sono circa 89.000 gli italiani colpiti dal virus influenzale, per un totale di circa 1.452.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza. per dare un’idea, in genere si arriva al picco con diversi milioni di casi, anche 7-8 milioni o piu’. In tutte le Regioni italiane che hanno attivato la sorveglianza, riferisce l’Iss, il livello di incidenza delle sindromi simil-influenzali è sotto la soglia basale.

Israele, vaccino efficace 92%: 31 contagi su 163 mila trattati – In Israele il vaccino Pfizer ha dimostrato di essere efficace al 92%, con solo 31 persone che hanno contratto il Covid sui 163mila che hanno ricevuto il siero al Maccabi Healthcare Services, nei loro primi 10 giorni di protezione totale dopo la seconda dose. Nello stesso lasso di tempo, sono stati 6.437 gli israeliani che sono risultati positivi tra la popolazione non vaccinata. Pfizer ha ottenuto il 95% di efficacia nelle sperimentazioni cliniche e il dato israeliano è importante per capire come funziona il vaccino nell’applicazione pratica. “È un livello di efficienza molto alto e assistiamo a una percentuale molto bassa di diffusione del virus tra i pazienti che hanno avuto entrambe le dosi”, ha sottolineato un alto esponente del Maccabi, Anat Ekka Zohar.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

