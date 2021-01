Una lettera di “messa in mora” degli imprenditori milanesi al Governo in cui si chiedono danni pari “all’80 per cento del fatturato del 2019”. È questa, secondo quanto riporta l’AGI in anteprima, l’iniziativa che stanno per far partire più di tremila titolari di attività che si sono riuniti nel ‘Comitato Partite Iva’. Secondo i rappresentanti del Comitato, “l’obiettivo è quello di ‘mettere in mora’ il Governo affinché risarcisca le piccole imprese dei mancati guadagni dovuti alle restrizioni del lockdown”.

“L’iniziativa – spiega Paolo Polli, che ne è tra gli ideatori – si ispira a una analoga del 2011 quando la crisi portò al suicidio di numerosi imprenditori. All’epoca, vi fu una denuncia di massa contro il Governo, presieduto da Mario Monti e poi da Gianni Letta, con più di 150mila denunce. Il risultato fu l’emanazione della legge 3/2012 che consentì a chi era rimasto indietro di poter saldare i debiti verso le banche ed Equitalia secondo le proprie possibilità”.

Al momento, per i piccoli imprenditori lombardi è corsa in soccorso la Regione Lombardia che ha stanziato 18.377.000 euro “a beneficio dei lavoratori autonomi con partita Iva attiva non iscritti al Registro delle imprese” e il bonus previsto è di 1.000 euro, che va a “completare e integrare i ristori previsti dai provvedimenti statali e da quelli già attivati a livello regionale”. Ma questi fondi evidentemente non sono sufficienti a coprire i mancati guadagni dei tanti imprenditori schiacciati dalla crisi.