COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Nel mondo non accenna ad arrestarsi la pandemia di Coronavirus, che ha causato oltre due milioni di vittime, con l’Italia che ha ormai sorpassato la soglia degli 85mila decessi. Prosegue intanto la campagna di vaccinazione. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, mercoledì 27 gennaio 2021, aggiornate in tempo reale:

 

Ore 07.00 – Vaccino, Biden: “Ordinate altre 200 milioni di dosi Pfizer e Moderna” – Il presidente Usa, Joe Biden, ha annunciato un potenziamento della campagna di vaccinazione negli Stati Uniti, con l’acquisto di 200 milioni di dosi aggiuntive dei seri di Pfizer e di Moderna che dovranno essere disponibili per l’estate.

Il bollettino – Secondo il bollettino di martedì 26 gennaio sul Coronavirus in Italia pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, sono 10.593 i nuovi casi, contro i 8.561 di ieri, e 541 i morti (ieri erano stati 420), a fronte di 257.034 tamponi totali effettuati (ieri erano stati 143.116). Le persone attualmente positive al Covid sono 482.417 (-9.213). Il bilancio delle vittime ammonta a 86.422 (+541) decessi. I guariti invece sono 1.917.117 (+19.256), per un totale di 2.485.956 casi (+10.593): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia.

In Abruzzo tre casi positività con variante brasiliana – Il presidente Marsilio ha annunciato in aula nel corso del consiglio regionale che l’Istituto zooprofilattico ha evidenziato tre casi di positività al Covid con variante brasiliana. Positiva una famiglia di Poggio Picenze (L’Aquila) di ritorno dal Brasile. Un caso tempestivamente individuato e isolato. La famiglia verrà successivamente sottoposta al vaccino.

Covid, ultime notizie – Regno Unito oltre i 100.000 morti – Il Regno Unito sfonda la soglia dei 100.000 morti per Covid, primo Paese in Europa, secondo le ultime stime dell’Office for National Statistics (Ons, equivalente britannico dell’Istat) aggiornate al 15 gennaio ed elaborate oggi dai media.

Usa, il bilancio dei morti supera quota 420mila – Il bilancio dei morti provocati dal Coronavirus negli Stati Uniti ha superato quota 420mila: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l’università americana il Paese ha registrato ieri ulteriori 1.758 decessi provocati dalla malattia, un dato che porta il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a quota 420.976. Ieri i nuovi casi di contagio sono stati 147.254: il totale delle infezioni sale così a 25.293.295. Finora sono state distribuite negli Usa almeno 41.418.325 dosi di vaccini e almeno 22.734.243 sono state somministrate.

Covid, ultime notizie – Vaccini: Arcuri chiede intervento Ue su Pfizer – “Il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 ha trasmesso alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea la diffida che l’Avvocatura generale dello Stato ha provveduto a inviare a Pfizer”. È quanto si legge in un una nota. Il commissario Domenico Arcuri, “ha inoltre chiesto l’avvio di un’interlocuzione con l’esecutivo comunitario per l’adozione di ogni opportuna azione contro i comportamenti inadempienti di Pfizer, con l’obiettivo di tutelare gli interessi e la salute dei cittadini”.

