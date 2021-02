L’Umbria è in cima alla lista delle Regioni per numero di ricoveri in terapia intensiva ogni 100mila abitanti. La Regione registra un aumento, rispetto alla scorsa settimana, sia ricoveri ordinari, sia ricoveri in T.I., sia di decessi. A registrare il record di incidenza di decessi però nell’ultima settimana è il Friuli (sebbene con dato in calo) seguito da Emilia Romagna e Liguria. L’incidenza dei ricoveri ordinari aumenta invece in 6 Regioni.

Ad evidenziarlo sono i grafici elaborati da TPI che mettono a confronto la situazione Regione per Regione. I grafici non partono dai dati assoluti – i numeri dei bollettini che vengono divulgati quotidianamente – ma da quelli relativi, calcolati sui 100mila abitanti, quindi emblematici, perché non influenzati dal numero degli abitanti delle diverse Regioni (qui i dati della scorsa settimana).

I dati Regione per Regione: ricoveri, terapie intensive e morti su 100mila abitanti

RICOVERI – Piemonte ed Emilia Romagna guidano la lista delle Regioni per numero di ricoveri ogni 100mila abitanti (ne registrano entrambe 48, ma in miglioramento rispetto a una settimana fa. Segue il Friuli Venezia Giulia a quota 46, ma anch’esso in miglioramento.

Il dato è invece in aumento rispetto ai 7 giorni precedenti in Abruzzo (da 31 a 33), Liguria (da 38 a 41), Molise (da 17 a 21), Puglia (da 35 a 36), Umbria (da 38 a 42) e la provincia autonoma di Bolzano (da 41 a 45). Restano stabili Campania (25) e Toscana (18).

In miglioramento l’incidenza dei ricoveri in Basilicata (da 14 a 12), Calabria (da 14 a 13), Emilia Romagna (da 51 a 48), Friuli (da 53 a 46), Lazio (da 43 a 40), Lombardia (da 36 a 35), Marche (da 36 a 35), Piemonte (da 52 a 48), Sardegna (da 29 a 25), Sicilia (da 28 a 26), Valle d’Aosta (da 34 a 23), Veneto (da 35 a 27) e la provincia autonoma di Trento (da 37 a 29).

I dati dei ricoveri su 100mila abitanti (03.02.2021)

TERAPIE INTENSIVE – L’Umbria è in cima alla lista delle Regioni per numero di ricoveri in terapia intensiva ogni 100mila abitanti, e vede un incremento di 1,6 rispetto alla scorsa settimana. L’incidenza dei ricoveri aumenta leggermente anche in Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Toscana.

Stabile nella provincia autonoma di Bolzano. Il dato è in calo invece nelle seguenti Regioni: Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Val d’Aosta, Veneto e provincia autonoma di Trento.

I dati dei ricoveri in terapia intensiva su 100mila abitanti (03.02.2021)

MORTI – A registrare il record di incidenza di decessi nell’ultima settimana è il Friuli, con dato in calo, seguito da Emilia Romagna e Liguria. Il numero di morti ogni 100mila abitanti negli ultimi 7 giorni è in aumento in Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Valle d’Aosta.

Stabile la situazione nel Lazio. Si registra invece un calo nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Sardegna, Veneto e Trentino Alto Adige.

I dati dei decessi in 7 giorni su 100mila abitanti (Dal 27.01 al 03.02.2021)

I dati assoluti su ricoveri, terapie intensive e decessi Regione per Regione

I dati di una settimana fa Regione per Regione

I dati dei ricoveri su 100mila abitanti (27.01.2021)

I dati dei ricoveri in terapia intensiva su 100mila abitanti (27.01.2021)

I dati dei decessi in 7 giorni su 100mila abitanti (Dal 20.01 al 27.01.2021)

