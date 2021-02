L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha autorizzato ieri l’uso di due anticorpi monoclonali, messi a punto dalle americane Eli Lilly e Regeneron, per l’impiego come cura nei malati Covid ad alto rischio che si trovano in una fase precoce della malattia. Si tratta di una tipologia di farmaci utilizzati negli scorsi mesi negli Usa, ad esempio per curare l’ex presidente Donald Trump quando ha contratto il Covid. Ma cosa sono gli anticorpi monoclonali? Come funzionano e quando possono essere utilizzati? Ecco 10 punti da conoscere.

Gli anticorpi monoclonali vengono prodotti a partire da un solo tipo di cellula immunitaria , replicata grazie a tecniche di laboratorio consolidate. Come ha spiegato a Repubblica Guido Rasi , ex direttore dell’Ema e microbiologo all’università di Tor Vergata a Roma, alle cellule create in laboratorio viene “insegnato” a produrre gli anticorpi migliori per combattere la malattia. Rispetto agli anticorpi naturali, infatti, i monoclonali vengono costruiti per dirigersi selettivamente contro un determinato antigene .

Come per i vaccini, anche gli anticorpi monoclonali agiscono contro il Covid tramite la proteina spike , che il virus utilizza come “chiave” per entrare nelle cellule e infettarle. Gli anticorpi si legano alla proteina bloccando l’accesso del virus, come se la persona fosse già immunizzata o vaccinata . L’obiettivo è anticipare lo sviluppo della malattia.

L’Aifa ha approvato l’uso degli anticorpi monoclonali in Italia con alcune condizioni, come previsto dalla legge 648/1996, che prevede l’approvazione di medicinali in corso di sperimentazione clinica o utilizzati in altri Paesi quando non esiste un’alternativa terapeutiva valida. La Commissione tecnico scientifica ha previsto che i farmaci sono destinati a pazienti in fase precoce con alto rischio di evoluzione, come avviene già in Canada e negli Usa.

Gli anticorpi monoclonali possono essere somministrati solo nei primissimi giorni della malattia, entro 72 ore e comunque non oltre 10 giorni dal riscontro dell’infezione. Il loro utilizzo è indicato per pazienti che sono ad alto rischio di sviluppare una forma grave della malattia, a causa dell’età, delle condizioni del sistema immunitario o di patologie pregresse.

5. In che modo sono somministrati

Gli anticorpi monoclonali non dovrebbero essere usati in ospedale ma in pazienti non ospedalizzati, che si trovano in isolamento domiciliare, perché hanno una forma lieve o moderata della malattia. Tuttavia, in assenza di un ok dell’Ema partirà solo la sperimentazione ospedaliera, come spiega Rasi. La somministrazione avviene tramite una sola dose, in infusione venosa, da parte di personale specializzato. L’infusione dura circa un’ora, con un tempo di osservazione di 15-30 minuti.

6. Quali risultati hanno avuto gli studi sugli anticorpi monoclonali

Alcuni di questi farmaci, negli studi sperimentali, hanno dimostrato di poter ridurre il rischio ospedaliero anche del 70 per cento, se somministrati nella fase iniziale della malattia.

7. Quali altri Paesi hanno approvato l’uso degli anticorpi monoclonali