Voli Covid Free, impianti da sci e Sanremo: le nuove regole in arrivo

Dagli impianti da sci a Sanremo sino ai voli Covid free: nella giornata di giovedì 4 febbraio il Cts si riunisce per stabilire le nuove regole anti-contagio. Convocata per le ore 13, la riunione dovrà affrontare soprattutto il tema delle riaperture delle piste da sci, previsto per il 15 febbraio, giorno in cui scade il divieto di spostamento tra Regioni, incluse quelle che si trovano in fascia gialla.

Regole anti-Covid: la riapertura degli impianti da sci

Il Cts sembrerebbe orientato a dare il suo ok alla riapertura degli impianti, già fissata per il 15 febbraio, e a dare il suo ok alle regole anti-contagio proposte dalle Regioni.

L’unico dubbio del Cts è quello relativo alla fascia arancione: le Regioni chiedono che gli impianti restino aperti anche nelle Regioni arancioni, dando la possibilità di sciare a coloro che risiedono nel comune dove si trovano le piste.

Se fossero confermate le regole proposte dalle Regioni, in fascia arancione le piste rimarrebbero aperte anche per gli sciatori amatoriali con limite del 50% per tutte le tipologie di impianto e con obbligo di indossare una mascherina FFP2, mentre in gialla le seggiovie potrebbero essere riempite al 100%. In generale, comunque, rimane l’obbligo di rispettare il distanziamento di 1 metro anche tra congiunti.

Il Festival di Sanremo

All’attenzione del Comitato tecnico-scientifico vi saranno anche le regole anti-Covid proposte per il Festival di Sanremo. La kermesse musicale si svolgerà al Teatro Ariston, senza pubblico, mentre le strade adiacenti saranno chiuse al fine di evitare assembramenti.

Vi sarà il divieto di avvicinare gli artisti, mentre misure straordinarie verranno stabilite dalla prefettura al fine di creare una “bolla” con tamponi effettuati ogni 72 ore e tracciamento di tutti i contatti di chi lavora alla manifestazione musicale.

Voli Covid free

Il Cts, inoltre, dovrebbe dare il suo ok ai voli Covid free. Vale a dire che chi arriverà in Italia con i voli Covid free, ovvero voli transoceanici in cui si viene sottoposti a tampone sia alla partenza che all’arrivo, potrà non fare la quarantena a patto che venga presentato il referto negativo del tampone.

