Israele, primi effetti del vaccino anti-Covid negli over 69: giù ricoveri e contagi

In Israele si iniziano a vedere i primi effetti del vaccino anti-Covid negli over 60: lo dimostrano i dati analizzati dall’Istituto Weizmann, secondo cui calano sia i ricoveri che i contagi.

“La magia è iniziata” ha scritto su Twitter il ricercatore Eran Segal, che, insieme ad alcuni suoi colleghi, ha studiato i dati a circa 40 giorni dall’inizio della vaccinazione di massa.

Al momento, in tutto il Paese circa tre milioni di abitanti hanno ricevuto la prima dose del siero anti-Covid sviluppato dalla Pfizer, mentre sono 1,8 i milioni di persone a cui è stata somministrata anche la seconda dose.

Secondo i dati delle ultime due settimane, tra gli over 60, ovvero i primi a ricevere il vaccino, si è registrato un calo del 35 per cento di nuovi contagiati dal Covid-19, una flessione del meno 30 per cento di ricoveri e un meno 20 per cento di malati gravi.

Secondo Segal questi numeri non erano stati registrati nemmeno durante il precedente lockdown e i numeri sono migliori anche se paragonati con quelli riguardanti le generazioni più giovani.

Nonostante questo, però, il Paese resta ancora in lockdown almeno fino a venerdì soprattutto per paura delle varianti inglese e brasiliana.

Con queste nuove mutazioni del virus, infatti, secondo Gili Regev-Yochay, direttrice dell’unità di epidemiologia all’ospedale Sheba, sarà necessario riuscire a vaccinare almeno l’80% della popolazione per raggiungere l’immunità di gregge.

Leggi anche: 1. Covid, vaccino russo Sputnik è efficace al 91,6% / 2. La Lombardia cerca infermieri “gratis” per somministrare i vaccini: scoppia la polemica / 3. “Vietato ammalarsi”: l’ordinanza del comune sardo dove non ci sono più medici di base

4. Covid, il durissimo scontro tra Bassetti e il medico no vax: “Non lo considero neanche un collega” | VIDEO / 5. “Con questi ritmi immunità di gregge non prima di settembre 2023”: lo studio della Fondazione David Hume / 6. Covid, spostamenti tra Regioni e riapertura degli impianti da sci: prossime due settimane decisive anche per il nuovo Dpcm

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

Potrebbero interessarti Navalny, Greta Thunberg, Trump e Black Lives Matter tra i candidati al Premio Nobel per la Pace 2021 Patrick Zaky resterà in carcere, confermata la detenzione per altri 45 giorni Il vaccino russo Sputnik è efficace al 91,6%: lo studio