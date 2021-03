Covid, le ultime notizie di oggi (6 marzo 2021) in Italia e nel mondo

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Oggi, sabato 6 marzo 2021, entra in vigore in Italia il nuovo Dpcm sulle restrizioni contro il Covid-19 [Cosa prevede]. La situazione epidemiologica è in peggioramento, l’indice Rt nazionale è salito a 1,06 e da lunedì in quattro regioni e due province entreranno in vigore misure più rigide: la Campania e le province marchigiane di Macerata e Ancone passeranno dall’arancione al rosso; Veneto e Friuli Venezia Giulia, attualmente gialle, entreranno in zona arancione; arancione scuro per il Piemonte). Intanto prosegue a rilento la campagna vaccinale [qui i dati in tempo reale]. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi sul Covid-19 in Italia e nel mondo, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA

Ore 09,30 – Il nuovo piano vaccini del generale Figliuolo – Vaccini ovunque: coprire capillarmente tutte le zone del Paese e moltiplicare il ritmo delle somministrazioni, grazie anche al supporto della Difesa e della Protezione Civile. Queste le linee guida del nuovo piano vaccinale gestito dal generale Francesco Paolo Figliuolo. Leggi il piano.

Covid ultime notizie in Italia e nel mondo: cosa è successo ieri

Campania in rosso, Veneto e Fvg in arancione – Come ogni venerdì, ieri la cabina di regia che riunisce Ministero della Salute e Cts ha deciso sul cambio di colore delle regioni italiane. La Campania e le province marchigiane di Macerata e Ancone passeranno dall’arancione al rosso. Veneto e Friuli Venezia Giulia, attualmente gialle, entreranno in zona arancione. Arancione scuro per il Piemonte Il cambio di colore sarà operativo da lunedì 8 marzo 2021. Leggi l’articolo integrale.

Covid, ultime notizie: il bollettino del 5 marzo – Ieri, venerdì 5 marzo 2021, in Italia si sono registrati 24.036 nuovi casi di Covid-19 e 297 decessi di persone contagiate. È quanto emerso dal consueto bollettino sulla diffusione del Coronavirus curato da Ministero della Salute e Protezione Civile. Tra il 4 e il 5 marzo sono stati effettuati 339.635 tamponi, mentre il saldo tra entrate e uscite dai reparti di terapia intensiva è di +50. Leggi il bollettino.

Rt Italia sale a 1,06 – Nel periodo 10-23 febbraio l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici in italia è stato pari a 1,06 con un range 0,98-1,20, in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra uno per la prima volta in sette settimane. Lo indica il nuovo monitoraggio Iss-Ministero della Salute.

Calabria, scuole e università chiuse per 2 settimane – Il presidente della Regione Calabria, Nino Spirlì ha deciso di emanare una ordinanza che sospende la didattica scolastica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado e nelle università della Calabria. La disposizione sarà in vigore da lunedì 8 marzo per le due settimane successive.

Vaccini, Figliuolo: “Usare tutti siti utili per campagna” – I punti di somministrazione per la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 vanno incrementati. A dirlo, secondo quanto riporta l’Ansa, è stato il neo-commissario all’emergenza Covid, Francesco Figliuolo, intervenendo alla riunione con Governo, Protezione civile ed Enti locali sul piano vaccinale. Il generale ha sottolineato è in arrivo in Italia una gran quantità di dosi di vaccini, il problema è il trasporto “nell’ultimo miglio” sul territorio e la gestione dei punti di somministrazione. Per incrementare i punti vaccinali sarà usata ogni possibilità: siti produttivi, asset protezione civile e forze armate. Il commissariato all’emergenza si farà carico di aumentare i centri vaccinali e dei rinforzi sanitari e organizzativi.

Effetto Covid, nel 2020 record di morti dal dopoguerra – Nel 2020 il totale dei decessi per il complesso delle cause è stato il più alto mai registrato nel nostro Paese dal secondo dopoguerra: 746.146, ovvero 100.526 in più rispetto alla media 2015-2019 (15,6% di eccesso). Volendo stimare l’impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità totale, tra marzo e dicembre 2020 si sono osservati 108.178 decessi in più rispetto alla media dello stesso periodo degli anni 2015-2019 (21% di eccesso). “In tale valutazione – sottolinea lo studio – occorre tener conto che nei mesi di gennaio e febbraio 2020 i decessi per il complesso delle cause sono stati inferiori di circa 7.600 unità a quelli della media dello stesso bimestre del 2015-2019 e che i primi decessi di persone positive al Covid-19 risalgono all’ultima settimana di febbraio”. Leggi l’articolo integrale.

Team Oms, eliminare rapporto Wuhan e fare nuova inchiesta – Un team dell’Oms che indaga sulle origini del Covid-19 sta pianificando di eliminare il rapporto provvisorio sulla recente missione compiuta a Wuhan, epicentro della pandemia in Cina. Lo riporta il Wall Street Journal che riferisce di una lettera aperta inviata da una ventina di scienziati che chiedono una nuova inchiesta internazionale perché il team dell’Oms che si trovava a Wuhan il mese scorso sostiene di non aver avuto accesso sufficiente per indagare sulle possibili fonti del virus, inclusa una possibile fuga di laboratorio. Leggi l’articolo integrale.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL COVID IN ITALIA E NEL MONDO

