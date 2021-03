Covid, 23.641 casi e 307 morti: il bollettino del 6 marzo 2021

Covid Italia, bollettino oggi 6 marzo 2021: morti, contagi, guariti

Ultime 24 ore

Nuovi casi: 23.641 Decessi: 307 Tamponi effettuati: 355.024 Terapie intensive: +46 (e 214 nuovi ingressi giornalieri in rianimazione)

I numeri della pandemia Attualmente positivi: 465.812 Casi totali: 3.046.762 Decessi: 99.578 Guariti: 2.481.372



Oggi, sabato 6 marzo 2021, in Italia si registrano 23.641 nuovi casi di Covid-19 e 307 decessi di persone contagiate dal virus. È quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano pubblicato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Rimane in crescita la curva epidemica in Italia. Ieri il bilancio era stato di 24.036 nuovi casi e 297 i morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 355.024 tamponi, oltre 20mila meno di ieri. Il tasso di positività sale al 6,6% (ieri era al 6,3%). Dall’inizio della pandemia si contano finora 99.578 morti in Italia. E prosegue anche la salita dei ricoveri: le terapie intensive sono 46 in più (ieri +50), con 214 ingressi del giorno, 2.571 in totale. Mentre i ricoveri ordinari crescono di 327 unità (ieri +217), 20.701 in tutto.

