Rosso, arancione, giallo: come cambia il colore delle regioni

Covid: la situazione epidemiologica sta peggiorando velocemente, ripetono gli esperti, ma in alcune aree più che in altre. Con il consueto monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità, oggi si determineranno le scelte del ministro della Salute Roberto Speranza che, probabilmente già nel pomeriggio, firmerà una nuova ordinanza con i cambi di colore per le regioni.

Si va verso una stretta in molte Regioni, per tentare di contenere le varianti che circolano sempre più rapidamente nel Paese. La curva dei contagi sta risalendo vertiginosamente e perciò sembra probabile che i dati dell’Iss facciano scurire il colore di diverse Regioni, mentre i casi crescono anche e soprattutto nei capoluoghi.

Le regioni che rischiano di passare in zona arancione

A rischiare di andare in zona arancione dall’8 marzo sono Calabria, Lazio, Puglia e Veneto. Le quattro Regioni oggi sono gialle, ma è probabile che il loro colore possa scurirsi visto che gli indici sono in bilico.

Le regioni che rischiano di passare in zona rossa

Emilia Romagna, Campania e Abruzzo sono quasi certe del cambio di fascia, mentre la Lombardia, che ha registrato oltre 5 mila tamponi positivi in 24 ore, ha proclamato da oggi, con ordinanza regionale, l’arancione rafforzato. Un tentativo in extremis per provare ad evitare il rosso. Anche il Piemonte rischia di passare in zona rossa.

Identica la situazione della Toscana che, pur essendo in arancione, ha alcune aree in rosso.

La Basilicata resterà zona rossa fino al 15 marzo: lo ha decretato l'ordinanza firmata la scorsa settimana dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e quindi, oggi, nel consueto aggiornamento del venerdì, l'attenzione dei lucani sarà proiettata soprattutto sull'aggiornamento dell'indice Rt. Una settimana fa era all'1,51, il più alto tra le regioni italiane; ora cittadini e amministratori si augurano un abbassamento che permetterebbe di guardare alla settimana prossima con la speranza di tornare, almeno, in zona arancione. Sarà mantenuta la zona rossa in Molise, dove l'ultimo bollettino su contagi e occupazione dei reparti ospedalieri desta preoccupazione. Nelle Marche, in arancione, si allarga la zona rossa. Dopo Ancona, da sabato stretta anche a Macerata, in attesa di capire quale sarà la decisione del ministero della Salute sull'intera regione.

