COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – Prosegue la campagna di vaccinazione seppur tra numerose difficoltà. Da lunedì l’Italia è tornata a essere quasi tutta gialla, ad eccezione di cinque regioni che saranno in fascia arancione. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, giovedì 4 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 10,50 – Anticorpi monoclonali, via libera dell’Aifa: cosa sono e come funzionano – L’Aifa ha autorizzato ieri l’uso di due anticorpi monoclonali per l’impiego come cura nei malati Covid ad alto rischio che si trovano in una fase precoce della malattia. Qui 10 cose da sapere.

Ore 10,15 – Gimbe: si ferma discesa, in 9 regioni inversione trend – “Esauriti gli effetti del Decreto Natale” si arresta la discesa dei nuovi casi settimanali di Covid-19, sostanzialmente stabili guardando al dato nazionale, mentre in diverse regioni s’intravedono i primi segnali di un’inversione di tendenza”. Lo afferma la Fondazione GIMBe con il suo presidente Nino Cartabellotta, commentando il risultato del monitoraggio fatto nella settimana 27 gennaio-2 febbraio rispetto alla precedente, che registra una stabilizzazione del numero dei nuovi casi (84.652 vs 85.358, calo dello 0,8%). Scendono i casi attualmente positivi (437.765 vs 482.417), i ricoveri con sintomi sono -1.038, pari al -4,9% (20.317 vs 21.355), le terapie intensive -158, pari a -6,7% (2.214 vs 2.372) e i decessi (2.922 vs 3.265, calo del 10,5%). Rispetto alla settimana precedente, in 9 regioni – Abruzzo, Campania, Liguria, Molise, Toscana, Umbria, Piemonte e province di Trento e di Bolzano – risale l’incremento percentuale dei nuovi casi e in 5 regioni (Abruzzo, Molise, Provincia autonoma di Trento, Toscana e Umbria9 si registra un aumento dei casi attualmente positivi per 100.000 abitanti.

Ore 08,45 – Quasi la metà del totale dei decessi a livello globale è stata registrata in 5 Paesi – Quasi la metà dei morti provocati dal Covid a livello globale, ovvero oltre 1,1 milioni, si concentra in soli cinque Paesi del mondo. È quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. Oltre agli Usa, che oggi hanno superato la soglia dei 450mila decessi (con un aumento di oltre 50mila vittime in appena due settimane), gli altri quattro Paesi sono Brasile (227.563), Messico (161.240), India (154.703) e Regno Unito (109.547). Il bilancio complessivo dei morti registrati nel mondo dall’inizio della pandemia è di circa 2,2 milioni.

Ore 08,20 – Australia acquista altri 10 milioni di dosi vaccino – Il primo ministro australiano Scott Morrison ha annunciato che il Paese ha acquistato altri 10 milioni di dosi del vaccino contro il coronavirus prodotto da Pfizer, portando il numero complessivo di vaccini disponibili a 150 milioni. Ne dà notizia la stampa locale. Morrison ha aggiunto anche che le dosi aggiuntive verranno utilizzate per i residenti delle vicine isole del Pacifico. Il ministro della Sanità Greg Hunt ha sottolineato che il vaccino sarà offerto gratuitamente a tutte le persone che vivono sul suolo australiano, indipendentemente dal loro stato di immigrazione. I complessivi 150 milioni di dosi nelle disponibilità dell’Australia comprendono 20 milioni prodotti da Pfizer, circa 53,8 milioni da Oxford-AstraZeneca e 51 milioni da Novavax mentre 25,5 m

Ore 07,00 – Sileri: trovare altri vaccini, anche Sputnik e quello cinese – C’è carenza di dosi di vaccino in tutta Europa, “per Pfizer e Moderna vi sarà un recupero; per AstraZeneca vi è problema di produzione in Belgio, supereranno il problema nei prossimi mesi e le dosi mancanti verranno consegnate. È importante ora cercare altre dosi sul mercato, anche il russo Sputnik e quello cinese, l’importante è cercare vaccini efficaci, sicuri e validati in ambito europeo, il perimetro dev’essere molto rigido”. Lo ha detto viceministro della Salute Pierpaolo Sileri a ‘Porta a porta’ su Rai1. Quanto ai tempi previsti per avere effettivamente a disposizione quello russo, “è difficile dire quanto tempo ci vorrà per validarlo, immagino poche settimane”, le procedure autorizzative “sono velocizzate”, ha aggiunto Sileri.

Ore 06,30 – Capo medico Gb: superato il picco – Il Regno Unito è “oltre il picco” dell’attuale ondata di pandemia, ma i tassi di infezione sono ancora alti, ha affermato il virologo Chris Whitty, chief medical officer d’Inghilterra.Il numero di casi, ricoveri e decessi sono su un “pendio in discesa” ha detto ancora Whitty, citato da Bbc News online, aggiungendo però che questo non non significa che non ci possa essere un altro picco.Il professor Whitty ha inoltre sottolineato che il numero di persone in ospedale con Covid-19 si e’ ridotto “in modo evidente”, ma è comunque superiore a quello del primo picco nell’aprile 2020. E questo “è ancora un problema molto grave”, anche se “sta andando nella direzione giusta”.

Covid: Aifa ha dato il via libera ad anticorpi monoclonali – La Commissione tecnico scientifica dell’Aifa ha dato il via libera agli anticorpi monoclonali in Italia. Lo apprende l’AGI da fonti qualificate.

Svizzera non autorizza AstraZeneca, dati non bastano – L’autorità svizzera che regolamenta l’uso dei farmaci ha dichiarato che i dati sul vaccino AstraZeneca non sono sufficienti per dare il via libera e ha chiesto “nuovi studi”. “I dati attualmente disponibili non permettono una decisione su vantaggi e rischi”, ha affermato Swissmedic in una nota.

Vaccini, 2.135.282 di dosi somministrate – Sono 2.135.282 le dosi di vaccino contro il Covid-19 finora somministrate in Italia, l’89.3% del totale delle dosi consegnate (2.390.985). La somministrazione ha riguardato 1.340.194 donne e 795.088 uomini. E’ quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l’emergenza sanitaria. Il dato è aggiornato alle 9.03 di ieri. Le persone che hanno già ricevuto anche la seconda dose sono 779.610. Nel dettaglio, le dosi sono state somministrate a 1.516.911 operatori sanitari, 397.845 unita’ di personale non sanitario, 205.234 ospiti di strutture residenziali e 15.292 over 80.

Galli: “Colpito da risultati Sputnik, oltre le aspettative”- Questo il commento, nel corso di un’intervista radiofonica, del professore ordinario di Malattie infettive presso l’Università Statale di Milano e primario all’Ospedale Sacco, a proposito del siero russo. “Sono rimasto colpito dal risultato. Un risultato anche più pulito degli altri, perché è stato escluso dalle sperimentazioni chi aveva già avuto la malattia”.

Francia, ok a Sputnik se rispetta le norme europee – Sputnik V, il vaccino russo contro il Covid-19, potrà essere distribuito in Francia se corrisponde alle “norme scientifiche” e alle “esigenze europee”: lo ha detto il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, intervistato da radio Europe 1. “Se Sputnik ottiene il via libera, l’omologazione dell’Agenzia europea del Farmaco e dell’Alta Autorità’ francese per la salute non ci sarà nessun blocco alla sua diffusione, se corrisponde alle norme scientifiche e alle esigenze di solidità e di controllo che si impongono in Europa”. “I vaccini – ha proseguito il capo del Quai d’Orsay – non hanno nazionalita’. L’importante e’ avere una medicina che funziona.

Francia: produzione vaccino Moderna da marzo, Pfizer da aprile – Due aziende francesi cominceranno a produrre “nel mese di marzo” il vaccino di Moderna contro il Covid-19 e “nel mese di aprile” quello di Pfizer/BioNTech: lo ha annunciato alla radio RTL la ministra per l’Industria, Agnès Pannier-Runacher. Ieri sera, il presidente Emmanuel Macron ha annunciato che la produzione di vaccini in Francia sarebbe cominciata “da fine febbraio, inizio marzo” al termine di una riunione con i grandi laboratori francesi ed europei. Macron aveva precisato che 4 siti industriali parteciperanno alla produzione dei vaccini creati da altri laboratori, fra questi 3 francesi. Lo riporta l’Ansa.

AstraZeneca, Burioni: “Con differente modalità di somministrazione, vaccino sembra ridurre trasmissione” – “Brutte notizie per i pessimisti. Il vaccino Astra-Zeneca, con una differente modalità di somministrazione, sembra funzionare molto meglio, riducendo pure la trasmissione. Il cerchio intorno al virus si sta chiudendo”. A scriverlo su Twitter il professor Roberto Burioni, virologo del San Raffaele di Milano, in riferimento a uno studio pubblicato su The Lancet.

Da Bertolaso al bando per i volontari: in Lombardia è bufera sui vaccini anti-Covid – La Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità: “Medici e infermieri a costo zero per le vaccinazioni? Pensavamo davvero di averle viste tutte!”. Qui la notizia completa.

Vaccino, Von der Leyen: “Dosi di Russia e Cina? Nessuna preclusione” – “Non c’è nessuna preclusione” nei confronti dei vaccini russo e cinese “ma – come per gli altri vaccini – devono essere autorizzati dall’Ema” al fine di “garantire l’accesso ai dati dei trials condotti”. Lo ha detto la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, secondo quanto riferito all’AGI da una fonte parlamentare del Partito popolare europeo (Ppe), nell’incontro tra gli eurodeputati del gruppo e la presidente della Commissione. Von der Leyen, pur aprendo alle dosi russe e cinesi, “ha fatto notare che il vaccino Pfizer è stato autorizzato in più di 50 Stati, quello cinese è stato autorizzato solo in 5 Paesi”. Quindi “il nodo dell’autorizzazione sarà determinante”, ha aggiunto la stessa fonte.

