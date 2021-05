COVID, LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI 10 MAGGIO 2021 IN ITALIA E NEL MONDO

COVID ULTIME NOTIZIE OGGI – La cabina di regia del ministero della Salute e dell’Iss ha deciso i nuovi colori delle Regioni: da oggi nessuna regione sarà in zona rossa, tre resteranno in arancione (Sicilia, Sardegna e Val d’Aosta) e tutte le altre saranno in area gialla. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid-19 di oggi, lunedì 10 maggio, aggiornate in tempo reale.

 

COVID, ULTIME NOTIZIE

Ore 07.00 – Di Maio: “Superare i brevetti anche per i macchinari dei vaccini” – La proprietà intellettuale va superata non solo per i vaccini anti Covid ma anche per i macchinari che servono a produrli. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Questo pomeriggio ho incontrato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale la Direttrice Generale dell’Organizzazione mondiale del commercio, Ngozi Okonjo-Iweala”, spiega di Maio, “abbiamo parlato dei prossimi obiettivi da raggiungere per rafforzare il commercio internazionale e affrontato il tema della liberalizzazione dei brevetti sui vaccini”. “Ho ribadito che oltre a superare la proprietà intellettuale per i vaccini anti covid, dobbiamo superare anche la proprietà intellettuale relativa ai macchinari che servono a produrli”, prosegue il ministro, “è necessaria una grande azione coraggiosa del World Trade Organization – WTO che siamo pronti a sostenere, così da arrivare in poche settimane a un accordo partendo dalle proposte avanzate da Usa, Sud Africa e India. E c’è stata totale intesa”.

COVID, LE NOTIZIE DI IERI

Tavolo Di Maio-Speranza, dal 15 maggio via la quarantena da Paesi Ue – Si è svolto questa mattina un tavolo operativo organizzato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e dal ministro della salute Roberto Speranza sulle riaperture ai turisti stranieri in vista del periodo estivo. Secondo quanto si apprende, dal 15 maggio verrà superata la mini quarantena per le persone provenienti dai Paesi europei. Lo stesso varrà anche per i cittadini provenienti da Gb e Israele.

Breton: Ue non rinnova il contratto con AstraZeneca – Ai microfoni di France Inter, Thierry Breton, il commissario europeo al Mercato Interno, non ha espresso critiche nei confronti del vaccino AstraZeneca, che ha invece definito “un vaccino molto interessante e molto buono”, soprattutto “per le condizioni logistiche e le temperature” cui può essere conservato. Ora, ha sottolineato tuttavia Breton, “abbiamo iniziato con Pfizer a lavorare con la seconda fase e i vaccini di seconda generazione. “Noi non abbiamo rinnovato l’ordine dopo giugno. Vedremo che succede”.

Vaccino, Sileri: a questi ritmi per fine giugno aperti come Gb – “Per la fine di giugno, con i numeri delle vaccinazioni che stiamo vedendo, dovremmo vedere quello che stiamo vedendo in Gran Bretagna”. Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, a Domenica In, quanto al tema delle riaperture.

