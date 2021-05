Come cambia il colore delle regioni: Italia verso azzeramento zone rosse

Rosso, arancione, giallo: il cambio di colore delle regioni di oggi

Come ogni venerdì oggi è il giorno del monitoraggio Iss-ministero della Salute sull’andamento dell’emergenza Covid. In base ai dati saranno decise le nuove ordinanze del ministro Roberto Speranza. Una Penisola finalmente libera da zone rosse e quasi tutta in aerea gialla: potrebbe essere questa la mappa dell’Italia che uscirà oggi dalla cabina di regia che definirà i passaggi di fascia delle Regioni in un quadro epidemiologico in lieve risalita (Rt a 0,85 a livello nazionale, era 0,81 alla scorsa rilevazione).

La Valle d’Aosta — unica zona rossa rimasta — potrebbe essere promossa in arancione dopo appena una settimana. La Puglia spera invece nel giallo (insieme con Basilicata e Calabria), mentre il Veneto torna ad avvicinarsi pericolosamente alla zona arancione. E la Sardegna resta in bilico, contestando il sistema che rimanda il passaggio in giallo per altri sette giorni.

Come possono cambiare i colori delle Regioni

Abruzzo resta giallo

Basilicata da arancione a giallo

Provincia autonoma Bolzano resta gialla

Calabria da arancione a giallo

Campania da giallo ad arancione

Emilia-Romagna resta gialla

Friuli-Venezia Giulia resta giallo

Lazio resta giallo

Liguria resta gialla

Lombardia resta gialla

Marche restano gialle

Molise resta giallo

Piemonte resta giallo

Puglia da arancione a giallo

Sardegna resta arancione

Sicilia resta arancione

Toscana resta gialla

Provincia autonoma Trento resta gialla

Umbria resta gialla

Valle d’Aosta da rossa ad arancione

Veneto da giallo ad arancione

