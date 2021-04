Covid, Pregliasco: “La pandemia finirà tra due anni”

“La pandemia di Covid finirà tra due anni”: lo afferma il virologo Fabrizio Pregliasco, secondo cui, dopo le riaperture del 26 aprile “ci sarà un prezzo da pagare di cui tenere conto”.

Intervenuto a Un Giorno da Pecora, in onda su Rai Radio 1, il virologo e docente dell’Università Statale di Milano ha commentato la decisione del governo di permettere alcune riaperture attraverso le reintroduzione della zona gialla.

“Spero queste riaperture saranno irreversibili, ma ci sarà un prezzo da pagare di cui tenere conto, un rigurgito in salita nel numero dei casi. Il rischio zero non si può avere, si è dovuta fare una sintesi, mi rendo conto che dopo un anno di chiusure non ce la si fa” ha dichiarato Pregliasco.

“Riaprire è una scelta che farà pagare un prezzo, non stabilito però, e spero non alto. Dipende come attueremo i protocolli” ha aggiunto il virologo.

Alla domanda su quando si potrà mettere la parola fine alla pandemia, l’esperto ha risposto: “Tra qualche anno, direi due anni da adesso. Dovremo adattare i vaccini alle varianti, ci sarà una convivenza endemica, con un piccolo numero di casi”.

Secondo Fabrizio Pregliasco nell’estate del 2023 “magari ci sarà ancora il Coronavirus ma non sarà più protagonista”, mentre il 2022 se lo immagina come “qualcosa di intermedio ma con un grande miglioramento”.

