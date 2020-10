Covid, oggi positivo il 12,4% dei tamponi: la percentuale, regione per regione

Il rapporto tra il numero di nuovi positivi e i casi testati scende oggi per la prima volta dallo scorso 17 ottobre, quando aveva registrato una lievissima flessione dopo un’altra serie di giorni in continuo aumento. Sono infatti il 12,4 per cento i nuovi positivi trovati sul totale dei casi testati nelle ultime 24 ore (10.874 nuovi casi su oltre 87mila nuovi casi testati). Ieri invece la percentuale era invece del 14,1 per cento. Qui il bollettino con i dati completi di oggi pubblicati dal ministero della Salute.

La Liguria è la regione con la percentuale più alta di positivi su tamponi effettuati (il 15 per cento) in leggera diminuzione rispetto a ieri. Segue la Campania, che invece registra un aumento dal 12,5 per cento al 12,9. In Val d’Aosta, dove ieri si era registrata l’impennata del 29,8 per cento, oggi si attesta un 12,9.

Percentuali in crescita nelle province autonome di Trento e Bolzano (rispettivamente 11 per cento e 11,5 per cento), ma anche in Sardegna, dove si arriva all’11 per cento dopo il 6,8 di ieri. Anche il Piemonte si attesta sopra la soglia del 10 per cento di positivi, mentre la Lombardia registra un calo dall’11,5 al 9,3.

Di seguito le Regioni con la percentuale di positivi rispetto ai nuovi tamponi nelle ultime 24 ore:

Liguria: 15 (ieri 17,2)

Campania: 12,9 (ieri 12,5)

Valle d’Aosta: 12,9 (ieri 29,8)

P.A. Bolzano: 11,5 (ieri 6,6)

P.A. Trento: 11 (ieri 5,2)

Sardegna: 11 (ieri 6,8)

Piemonte: 10,7 (ieri 9,7)

Lombardia: 9,3 (ieri 11,5)

Toscana: 7,2 (ieri 9,3)

Sicilia: 7,1 (ieri 11,1)

Veneto: 6 (ieri 11,3)

Abruzzo: 5,9 (ieri 7,3)

Lazio: 5,8 (ieri 5,3)

Molise: 5,4 (ieri 5,1)

Puglia: 5,1 (ieri 13,1)

Marche: 4,7 (ieri 8)

Umbria: 4,4 (ieri 16,2)

Calabria: 3,8 (ieri 7,3)

Friuli Venezia Giulia: 3,3 (ieri 7)

Emilia Romagna: 3,1 (ieri 6,9)

Basilicata: 1,5 (ieri 5,5)

