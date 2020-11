Covid, le due facce di Napoli: folla sul lungomare e coda di ambulanze fuori dal pronto soccorso | FOTO

Covid, le due facce di Napoli: folla sul lungomare e coda di ambulanze fuori dal pronto soccorso

Dopo la foto della folla che passeggia domenica nel centro di Roma in via del Corso creando pericolosi assembramenti anti Covid, arrivano altre preoccupanti immagini da Napoli. Gli scatti mostrano le due facce della città in tempi di Coronavirus: da una parte la folla festante che approfitta del bel sole domenicale per passeggiare sul lungomare Mergellina, e dall’altra vediamo la coda di ambulanze in attesa di entrare all’ospedale Cotugno e gli operatori stanchi e stremati aspettano bardati nelle tute anti Covid.

Covid: Napoli, con bel tempo in molti a pranzo fuori e shopping

I napoletani approfittano del sole e delle temperature ancora miti per pranzare fuori, godersi una passeggiata o fare shopping. Come sempre accade nel fine settimana, molte persone hanno scelto i ristoranti e le pizzerie del lungomare, che il sindaco Luigi de Magistris ha scelto di tenere aperto, nonostante l’invito arrivato dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, a chiudere i luoghi più affollati delle città. Anche in centro e nella zona collinare del Vomero, in molti hanno deciso di trascorrere il sabato fuori casa tra negozi e ristoranti, o semplicemente per prendere un caffè in compagnia.

Covid, la coda di ambulanze all’ospedale Cotugno | FOTO

Giuseppe Galano, responsabile dei 118 e coordinatore della rete regionale del soccorso d’emergenza lancia l’allarme: “Ci sono file di ambulanze e auto private in tutti gli ospedali di Napoli, Cotugno, Cardarelli, Ospedale del Mare sono tutti in crisi totale nel ricevere i pazienti Covid“. Tanto che, aggiunge Galano, molti malati vengono portati “anche all’ospedale Pellegrini e al San Paolo, perché ormai non riusciamo più a smaltire con i grandi ospedali. Ma anche queste strutture vanno in difficoltà perché hanno pochi posti riservati ai sospetti Covid e si ingolfano velocemente”.

