Nei supermercati arriva il kit per il tampone fai da te: come funziona e quanto costa

Nei supermercati arriva il kit per il tampone fai da te: ecco come funziona, quanto costa e da quando sarà disponibile lo strumento di autodiagnosi del Covid.

Dove acquistare il kit per il tampone fai da te

Brevettato dalla Xiamen Boson Biotech e distribuito in Europa dalla Technomed, il prodotto è stato inserito nell’elenco dei dispositivi medici del ministero della Salute. Questo significa che il kit, a differenza dei farmaci, potrà essere venduto ovunque.

Disponibile dalla prima settimana di maggio, il kit per il tampone fai da te potrà essere acquistato nei supermercati, nei negozi e in tutte quelle attività che decideranno di distribuirlo. Esattamente come accade per le mascherine, le quali ormai si riescono a trovare un po’ ovunque.

Tampone fai da te: quanto costa

Il kit costerà tra i 6 e gli 8 euro e darà il risultato in circa 15 minuti, esattamente come avviene per i test rapidi che si effettuano in farmacia. Il tampone rapido non ha la stessa affidabilità del tampone molecolare, ma può comunque rappresentare un’importante strumento di diagnosi per lo screening di massa.

Come funziona

Il kit, che ha ottenuto la certificazione CE, è composto da cassette per test, tamponi, fiala con soluzione di estrazione, tubo con tappo contagocce e istruzioni per l’uso privato. Una volta effettuato il tampone nella regione nasale e seguito le istruzioni, il test entro 15 minuti rileva le eventuali mutazioni del virus attualmente note.

