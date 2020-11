Covid, Gerry Scotti dimesso dall’ospedale: “Finalmente a casa”

Il popolare conduttore Gerry Scotti è guarito dal Covid ed è stato finalmente dimesso dall’ospedale: a darne notizia è stato lui stesso attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. “A casa, finalmente. Grazie a tutti voi, al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me. Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò” ha scritto il presentatore allegando una foto in cui è ritratto tra le mura domestiche.

Il conduttore di Chi vuol essere milionario aveva contratto il Covid lo scorso 26 ottobre: a dare notizia della sua positività era stato in esclusiva TPI, notizia che successivamente era stata confermata dallo stesso Scotti attraverso un post sui social in cui vi era scritto: “Volevo essere io a dirvelo, ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti dell’affetto e dell’interessamento”. Dopo qualche giorno, però, si era resa necessario il ricovero, anche se l’ufficio stampa del presentatore ha smentito le indiscrezioni che volevano Scotti ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

