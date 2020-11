Covid, Gerry Scotti è stato in terapia intensiva per difficoltà respiratorie

Covid, Gerry Scotti è stato in terapia intensiva

Momenti difficili per Gerry Scotti. Ricoverato in un ospedale milanese da circa dieci giorni per il Covid, il popolare conduttore Mediaset è stato alcuni giorni in terapia intensiva per difficoltà respiratorie. Nelle ultime ore la sua situazione è andata per fortuna migliorando ed è stato trasferito in un altro reparto.

Dopo l’anticipazione di TPI del 26 ottobre scorso, Gerry Scotti aveva comunicato la sua positività al virus con un post su Instagram, in cui comunicava al pubblico di trovarsi in isolamento domiciliare.” Volevo essere io a dirvelo – aveva scritto il conduttore di Chi vuol essere milionario – ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti dell’affetto e dell’interessamento”. A Gerry Scotti rinnoviamo gli auguri di pronta guarigione dalla redazione di TPI .

