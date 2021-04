Covid, assembramento nel bar: in Calabria i carabinieri multano i poliziotti

Carabinieri multano poliziotti per un assembramento in un bar: è avvenuto a Corigliano-Rossano, in Calabria, dove le forze dell’ordine sono intervenute per multare i colleghi che avevano violato le norme anti-Covid.

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano locale LaCNews24, la vicenda si è svolta nei giorni scorsi nel comune in provincia di Cosenza. Tutto ha avuto inizio quando una pattuglia dei carabinieri in servizio si è fermata davanti a un bar per consumare un caffè.

Quando i due carabinieri sono entrati nel locale per ordinare hanno notato che al bancone vi era un assembramento di persone, tutte accalcate e senza mascherina.

Alcuni degli agenti erano in divisa, mentre altri in abiti civili. I carabinieri, nel frattempo usciti per consumare il loro caffè all’esterno così come vogliono le regole della zona arancione, sono quindi rientrati per multare i presenti. Tra loro, oltre ai poliziotti, anche un dirigente della sanità locale.

Ai titolari del bar, però, è andata decisamente peggio: le forze dell’ordine, infatti, hanno disposto la chiusura dell’attività commerciale per tre giorni.

