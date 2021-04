Eboli, 85enne fermato due volte con le prostitute: “È colpa del vaccino anti-Covid”

“È l’effetto del vaccino Covid”. Questa l’assurda giustificazione data da un 85enne, sorpreso per ben due volte nel giro di un’ora e mezza dalla Polizia Municipale mentre, sul litorale di Eboli, in provincia di Salerno, era in compagnia di prostitute. Fermato dagli agenti, l’anziano si è giustificato dando la responsabilità al vaccino anti-Coronavirus. A riportare la vicenda è il sito Fanpage.

La scusa non è servita a nulla, se non a strappare un sorriso. L’85enne infatti è stato multato in entrambe le occasioni per violazione delle norme anti contagio, e dovrà pagare poco più di mille euro. La prima volta l’anziano è stato notato a bordo di un camper in compagnia di due prostitute. Gli agenti della Polizia Municipale si erano avvicinati al camper fermo, notando l’uomo che si rimetteva alla guida. Hanno così scoperto che sul mezzo erano presenti due prostitute. Dopo i controlli del caso, è scattala la prima sanzione di circa 500 euro.

Poco dopo, intorno a mezzogiorno, gli agenti hanno intercettato nei pressi del ponte del Sele un camper molto simile a quello incrociato in precedenza. Era in realtà lo stesso mezzo, a bordo del quale c’era ancora l’85enne, in compagnia di un’altra prostituta. A quel punto ha replicato agli increduli agenti accampando un’improbabile scusa: aveva da poco fatto il vaccino Covid, che avrebbe avuto un effetto afrodisiaco, causandogli un’eccitazione sessuale incontrollata. Per questo l’uomo avrebbe viaggiato per decine di chilometri in cerca di prostitute. Niente da fare: per lui una seconda sanzione di circa 500 euro, per un totale di oltre mille euro. Con un certo pragmatismo, l’anziano ha risposto: “Sono comunque soldi ben spesi”.

