L’Iss sbagliò il protocollo sui tamponi: ecco perché abbiamo avuto così tanti falsi negativi

Tamponi per il Coronavirus, un protocollo Iss sbagliato dietro i falsi negativi

Dietro i tanti falsi negativi al Coronavirus in Italia, con numeri del contagio che quindi si sono mantenuti in questi mesi più bassi rispetto agli effettivi positivi al Covid-19, ci sarebbe anche un protocollo sbagliato dell’Iss su come eseguire i tamponi. A denunciarlo il presidente del Sis 118, Mario Balzanelli (che lo ha fatto con un’intervista a TPI) e il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco. Il rapporto in questione, pubblicato il 7 aprile scorso, è stato corretto in un secondo momento (dopo circa dieci giorni), ma ancora circola sul web. E reca degli errori sia su quando effettuare il tampone, sia sul come. Il protocollo avrebbe contribuito in modo importante ad alimentare il numero di falsi negativi, anche con polmoniti molto evidenti.

Partiamo dal quando: il rapporto dell’Istituto superiore di sanità, compilato in collaborazione con il ministero della Salute, chiede ai medici di eseguire il tampone entro 3 giorni. Tuttavia, secondo uno studio della prestigiosa Johns Hopkins School of Public Health, i tamponi eseguiti al quinto giorno di infezione hanno una percentuale di falsi negativi al 38 per cento. Figurarsi, dunque, quelli fatti entro 3 giorni. Per questo motivo, gli autori della Johns Hopkins consigliano di eseguire il test all’ottavo giorno, quando il margine di errore si riduce al 20 per cento.

A svelare invece gli errori sul come fare i tamponi secondo il rapporto dell’Iss è stato invece il professor Gaetano Libra, otorino laringoiatra con una lunga carriera alle spalle presso l’ospedale Maggiore di Bologna. “In quel testo -ha dichiarato a La Stampa – si indica una posizione verticale obliqua del tampone, anziché orizzontale rivolta in direzione del canale uditivo, come dovrebbe essere. Con il rischio che, eseguito in questo modo, il tampone non raggiunga la zona dove si raccolgono muco e secrezioni nei quali va ricercato il virus. Inoltre in questo modo c’è il serio rischio di lesioni al cervello e al bulbo olfattivo”.

Gli esperti dell’Iss hanno modificato il rapporto il 17 aprile, pubblicando quello corretto con lo stesso numero e la sigla “Rev”. Tuttavia, il primo si trova ancora facilmente sul web. Alimentando le difficoltà, soprattutto nei primi mesi della pandemia, nel capire quale sia la procedura corretta. Non bisogna infatti dimenticare che il tampone per il Coronavirus è un presidio medico inedito, con cui i dottori non hanno mai avuto a che fare.

