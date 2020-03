Coronavirus, rabbia e disperazione per le vie di Napoli: “Non abbiamo più soldi!” | VIDEO

L’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19 ha reso necessaria la sospensione di numerose attività commerciali ed imprenditoriali ma ha avuto l’effetto di creare anche nuovi disoccupati. Crescono in modo esponenziale le richieste di aiuto delle famiglie e si vedono, in strada, le prime rivolte, come si vede in questo video girato a Napoli.

“Non abbiamo più soldi!”, si sente nel video. Diversi nuclei familiari sono stati messi in ginocchio per via della chiusura di molte attività commerciali ed imprenditoriali e per lo stop ai lavori dai quali, buona fetta della popolazione, in assenza di un impiego stabile, riusciva a riscuotere singole entrate quotidiane.

Rimanere in casa ha determinato un cambio di abitudini per coloro i quali hanno la possibilità di adottare la formula dello smart working, per chi invece non può usufruire di questa modalità per evidenti ragioni legate al tipo di lavoro, i danni economici stanno dando luogo a problemi di non poco conto. A risentirne maggiormente sono i “nuovi” disoccupati e quelle persone che, già prima che accadesse tutto questo, versavano in precarie condizioni economiche.

