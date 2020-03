Coronavirus, scappa da Milano in taxi per andare a Roma: spende 1200 euro

L’equivalente di uno stipendio medio dei giorni nostri, 1200 euro, per scappare da Milano e raggiungere Roma. L’emergenza Coronavirus ha già creato molte scene di isterismo, come i supermercati presi d’assalto nonostante le rassicurazioni del governo sulla presenza di scorte alimentari sufficienti. Ma questa storia, forse, le supera tutte.

Una ragazza ha così deciso di viaggiare per sei ore, di notte, spendendo 1200 euro di taxi pur di fuggire da Milano, quella che prima era la zona rossa, per raggiungere casa, vale a dire Roma. La sensazione di vivere il capoluogo lombardo, la città che l’ha accolta, come una prigione, tanto da scappare via anche dal suo fidanzato, rimasto invece a Milano.

Così Michela, 30 anni, è salita a bordo di Como 47. Alla guida un tassista esperto come Melchiorre, che racconta: “La radio mi ha avvisato che la corsa era per Roma e mi ha chiesto se ci fossero problemi. Io l’ho accettata senza pensarci è il mio lavoro. Ovviamente, prima di partire, ho chiesto alla ragazza se sapeva a che spesa sarebbe andata in contro. Lei si era già informata e non si è scomposta”. Milano d’altronde di questi tempi è deserta, se non fosse per quelle persone che hanno affollato la Stazione Centrale per andare via dalla città, nonostante i divieti. (Come racconta Selvaggia Lucarelli in questo video).

“Sono abituato a viaggiare di notte, ho la musica che da sempre mi tiene compagnia – racconta Melchiorre – Non avevo sonno. Lei invece a un certo punto si è addormentata”. Partiti alle 22.30, l’arrivo a Roma intorno alle 4.30 del mattino, destinazione Balduina, il quartiere in cui abita Michela. “È scesa la mamma per pagare la corsa, 1.200 euro, anche se la ragazza aveva pagato quasi tutto – dice il tassista – Ho tirato giù una valigia grande e una piccola e le ho salutate”.

