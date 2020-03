“Non ti senti una m***a?”: il post di Marchisio contro chi viola le norme anti-contagio

“Non ti senti una m***a?”: il post di Marchisio contro chi viola le norme anti coronavirus

L’ex calciatore Claudio Marchisio ha condiviso sul suo profilo Facebook la foto diventata virale di un’infermiera di Cremona distrutta dopo un turno di notte, aderendo alla campagna “Io resto a casa”, lanciata dai vip per chiedere agli italiani di limitare le uscite a causa dell’emergenza Coronavirus (Qui tutti gli aggiornamenti sul Coronavirus in Italia).

“A te che sei uscito dalla zona rossa perché tanto cosa vuoi che succeda”, si legge nel post dell’ex giocatore. “A te che la scuola è chiusa quindi stasera esco con gli amici. A te che non riesci a rinunciare ad una sciata. A te che ormai ho organizzato quindi ci vado. Quando guardi questa fotografia, non ti senti una merda?”. Il post ha già ricevuto migliaia di condivisioni e di like.

