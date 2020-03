Coronavirus, l’appello di Ivan Cottini, il ballerino malato di sclerosi multipla: “Restate a casa”

“A causa dei rischi legati al coronavirus non posso più neanche ricevere il fisioterapista a casa, le mie gambe sembrano diventate dei tronchi di legno”. Ivan Cottini, 35enne marchigiano malato di sclerosi multipla, è famoso per essesi esibito come ballerino in diversi programmi televisivi, tra cui Sanremo e Ballando con le Stelle.

Cottini, che vive in provincia di Pesaro-Urbino – una delle 14 interessate insieme alla Lombardia dalle misure più restrittive del governo per contenere l’epidemia – lancia dalla sua casa attraverso un video inviato a TPI un appello a tutti gli italiani. Chiede di restare a casa per proteggere chi, come lui, è un soggetto a rischio perché immunodepresso a causa della malattia e delle cure a cui deve sottoporsi.

“Lo so, è dura stare a casa, far passare il tempo, rinunciare all’aperitivo. Ma è la cosa giusta da fare”, dice Cottini nel filmato. E aggiunge: “Stringendo i denti ne verremo fuori ancora più forti, questa in realtà è una grande opportunità”.

