I dati preoccupanti della Lombardia: 2.419 casi, 7 morti

La Lombardia è la regione con più contagi d’Italia oggi, venerdì 16 ottobre. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati 2.419 contro i 2.067 del giorno precedente con una sostanziale parità di tamponi a quota 30.587. Netto calo per i decessi: oggi 7 contro i 26 di ieri. In calo anche i pazienti in terapia intensiva da 72 a 71.

La situazione in Lombardia

A preoccupare è sopratutto la città di Milano (qui l’approfondimento di TPI). Sia mercoledì che giovedì il numero dei nuovi contagi giornalieri nel comune di Milano ha superato 500, mentre nella prima settimana di ottobre si era registrata una media di 84: la provincia di Milano è arrivata ad avere metà dei contagi dell’intera Lombardia, la regione oggi più colpita dall’epidemia, e la città di Milano la metà dei contagi dell’intera provincia. In città si sta inoltre osservando una crescente pressione sugli ospedali, e le attività di contact tracing svolte dalle autorità sanitarie stanno andando molto a rilento.

Intanto, il governatore Attilio Fontana ha annunciato nuove possibili restrizioni dopo l’incontro con sindaci e prefetti della Regione. E chiede al governo e al Cts lo stop per gli sport di contatto, la didattica online alternata alla presenza e un maggiore impiego dello smart working.

I dati in Italia

In tutto il territorio nazionale sono 10.010 i nuovi casi di oggi e 55 morti, a fronte di 150.377 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Le persone attualmente positive in Italia salgono così a 107.312 (+8.046 rispetto a ieri), i morti totali a 36.427 (+55), e i guariti a 247.872 (+1.908), per un totale di 391.611 casi (+10.010): questo il bilancio della pandemia da Coronavirus emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Ieri erano invece stati registrati 8.804 contagiati e 83 morti. Dei 107.312 pazienti attualmente positivi, 6.178 sono ricoverati con sintomi, 638 sono in terapia intensiva (+52) e 100.496 sono invece in isolamento domiciliare (+7.612). Nella giornata di oggi sono stati effettuati 150.377 tamponi, contro i 162.932 di ieri.

Le altre regioni che preoccupano sono la Campania con 1.261 e il Piemonte con 821. Mentre la maggior prevalenza di positivi su numero di abitanti è in Valle d’Aosta (0,21%), Campania (0,20%), Liguria (0,19%), Toscana (0,19%), Sardegna (0,18%) e Lazio (0,18%).

