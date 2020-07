Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 14.642 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, con 34.861 morti, 192.108 guariti, per un totale di 241.611 casi complessivi registrati nel nostro Paese dall’inizio dell’epidemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, lunedì 6 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Zingaretti: “Tamponi in aeroporto per gli arrivi da Paesi a rischio” – “I nuovi dati sui contagi ci dicono che la riapertura delle frontiere da molti Paesi ancora ad alto rischio richiede nuove e tempestive misure di prevenzione e controllo degli arrivi. Urgono decisioni per prevedere tamponi in aeroporto per le persone che nei giorni precedenti all’arrivo hanno soggiornato in questi Paesi”. Lo afferma il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Nella provincia di Mantova più contagi che a Milano – La provincia di Mantova, dove negli ultimi giorni si sono verificati alcuni focolai, supera quella di Milano per numero di nuovi contagi, che sono 17 (ieri erano 13) contro i 16 nuovi casi del capoluogo lombardo. Secondo i dati forniti dalla Regione, è in leggero aumento il numero dei nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia, con 98 casi (di cui 43 a seguito di test sierologici e 20 ‘debolmente positivi’) nelle ultime 24 ore (ieri erano 95) per un totale di 94.396. I tamponi effettuati in 24 ore sono stati 8.772. In diminuzione, invece, i morti che sono 6 in un giorno (16.697 in totale), mentre ieri ne erano stati registrati 16. “Continuano ad aumentare i guariti”, segnala anche la Regione. Stabile il dato delle terapie intensive (36 i ricoverati).

Mantova, focolai in macelli e salumifici: 68 positivi tra i dipendenti – Salgono a 68 i lavoratori (non tutti residenti nel Mantovano), perlopiù asintomatici o paucisintomatici, risultati contagiati nei 5 macelli tra Viadana e Dosolo, di cui due ricoverati in ospedale, in condizioni che non sarebbero gravi. L’ultima segnalazione dell’Ats Valpadana arriva dal salumificio Fratelli Montagnini di Viadana, dove ieri le squadre Usca (Unità speciali di continuità assistenziale) sono intervenute per sottoporre a tampone 26 dipendenti, dopo che uno di loro era stato ricoverato in ospedale con febbre alta. L’esito dello screening ha consentito di scoprire 5 positivi, tra cui 3 dipendenti di una cooperativa che lavorano nel salumificio.

Le attività produttive interessate da questi nuovi focolai sono il salumificio Gardani (11 casi di positività tra i dipendenti), il macello Ghinzelli (41 casi), il salumificio Rosa (6 casi) e il salumificio Fratelli Montagnini (5), tutti a Viadana, e il macello Martelli di Dosolo (5 casi). Tutte le strutture, tranne il Montagnini, funzionano regolarmente (nei giorni scorsi l’interruzione dell’attività aveva riguardato, ma solo per tre giorni, il macello Ghinzelli).

Speranza: “Valutiamo il Tso per chi rifiuta la quarantena obbligatoria” – “Sto valutando con il mio ufficio legale l’ipotesi di trattamenti sanitari obbligatori nei casi in cui una persona deve curarsi e non lo fa”: lo ha riferito a Repubblica il ministro della Salute Roberto Speranza, parlando del caso dell’imprenditore veneto che ha rifiutato le cure ed è andato in giro pur essendo positivo al Coronavirus. “Ma attenzione”, ha aggiunto il ministro, “il mio giudizio su come si sono comportati gli italiani in questa crisi è positivo, senza questa sintonia di fondo tra le misure adottate e i comportamenti individuali noi non avremmo piegato la curva”. Per Speranza “l’unico strumento che funziona e ha funzionato” resta “la persuasione” per “far capire a tutti che finché il virus sarà attivo dovremo rispettare le tre regole rimaste: mascherina, distanziamento fisico di almeno un metro senza assembramenti e rispetto delle regole igieniche a partire dal lavaggio delle mani”.

Roma, contagiata una famiglia di 4 persone ai Castelli: tamponi a tappeto – Una famiglia di 4 persone residente a Zagarolo e di origine romena risulta positiva al Coronavirus. Il nucleo familiare risulta legato al cluster del Casilino dove un bambino di 5 anni ha varcato l’ingresso di una struttura ricreativa estiva aperta da privati risultando positivo al Coronavirus. Si tratta di padre, madre, una figlia di 16 anni che sono risultati positivi sebbene asintomatici. Se non si fossero sottoposti ai tamponi non avrebbero mai scoperto di avere il Covid-19. Al momento l’unica certezza è che hanno avuto contatti diretti con i due fratelli residenti in zona Casilina e per questo motivo sono stati sottoposti ai tamponi.

Giorgia Meloni: “Hanno provato a comprarci con il decreto mangiatoia” – “La verità è che hanno provato a comprarci”: la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni,in un’intervista al Corriere della Sera, ha spiegato il senso dell’accusa lanciata nella manifestazione di Piazza del Popolo.”Avrebbero voluto che ci sedessimo anche noi intorno alla mangiatoia del decreto rilancio: 11 milioni per l’Expo di Dubai, 10 milioni alla Motorizzazione civile, 120 per il bonus monopattino e un finanziamento pure per la fondazione di Franceschini… Ma noi non siamo in vendita”, ha affermato. La leader di FdI ha minimizzato gli scenari di un governo alternativo a quello Conte evocati da Silvio Berlusconi: “Un governo giallo, rosso e blu? E perché mai? Io mi fido del presidente della Repubblica, che ha sempre detto che l’unica alternativa a questo governo è il voto. Un governo di irresponsabili, vogliamo dirlo? Con l’Italia che rischia un’ecatombe occupazionale mentre loro sfornano un decreto dopo l’altro. Decreto Dignità, Rilancio, Semplificazioni, Cura Italia: tanti nomi diversi come i sette nani. Parole, propaganda e però niente fatti. Intanto, c’è gente che da marzo ancora non ha preso i soldi della cassa integrazione”.

Focolaio di Ravenna: altri 12 braccianti contagiati – Si aggrava la situazione del focolaio di Ravenna, in Emilia-Romagna. Circa una settimana fa era stata scoperta la positività di 9 persone originarie del Bangladesh e residenti tra Ravenna e Cervia. In questi giorni, i tamponi effettuati hanno permesso di scoprire la positività di altri 12 persone, anch’esse di origine bengalese. Si tratta di braccianti agricoli che lavorano in un’azienda della città. Le autorità sanitarie stanno ancora effettuando tamponi a tappeto nella zona e si teme che il numero di contagi possa aumentare nei prossimi giorni.

