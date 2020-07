Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono più di 11 milioni i casi di Coronavirus nel mondo, mentre le vittime hanno superato quota 531mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 6 luglio 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Ministro della Bolivia si aggrava, è ricoverato in ospedale: è il terzo ministro positivo in 4 giorni – Il ministro ad interim oer la Presidenza della Bolivia, Yerko Nunez, è stato ricoverato in ospedale per “complicazioni” dopo aver contratto il coronavirus. Nunez aveva confermato giovedì di essere positivo al test e si era messo in autoisolamento. Oggi è stato ricoverato con sintimi come “febbre persistente, affaticamento generale, debolezza, mal di gola, tosse e polimialgia”, secondo una dichiarazione rilasciata dal ministero della Presidenza. “A causa delle complicazioni del suo stato di salute, senza miglioramento dei sintomi, al contrario, esacerbazione degli stessi, continuerà ad essere ricoverato in ospedale ricevendo farmaci per via endovenosa con la diagnosi di “Covid-19 con complicazioni”, si legge nel bollettino. Il medico responsabile ha detto che la durata del trattamento per Núñez, 47 anni, dipenderà dai suoi progressi, ma essendo Covid-19, “la variazione clinica è fluttuante e incerta. “Continueremo la battaglia”, ha scritto Yerko Núñez sul suo account Twitter.

Nunez è il terzo membro del gabinetto ad essere stato infettato negli ultimi quattro giorni. Ieri è risultato positivo il ministro della Salute boliviano Eidy Roca. Nei giorni scorsi è stato anche riferito che il ministro delle miniere Jorge Fernando Oropeza è risultato positivo. Dall’inizio della pandemia a marzo, il governo ha riferito che diversi ministri hanno rispettato una quarantena preventiva di 14 giorni perché sono stati rilevati casi di coronavirus nelle loro famiglie o tra i loro colleghi. Questi ministri erano quello della Difesa, Luis Fernando Lopez; dell’Ambiente, María Elena Pinckert; dello Sviluppo produttivo, Wilfredo Rojo; dell’Istruzione, Victor Hugo Cardenas e degli Idrocarburi, Victor Hugo Zamora. La Bolivia, con 11 milioni di abitanti, ha registrato finora 38.071 casi e 1.378 morti.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Oms: record di contagi nel mondo: 212mila in 24 ore – La pandemia di Coronavirus corre nel mondo. L’Oms annuncia che ieri è stato superato il precedente primato di 189 mila casi in 24 ore, che risaliva allo scorso 28 giugno. Nella giornata di ieri, infatti, i nuovi positivi sono stati ben 212mila. In totale sono 11,2 milioni i casi di Coronavirus nel mondo, con 530 mila morti. Negli Usa nelle ultime 24 ore ci sono stati 43mila nuovi casi, in Sudafrica oltre 10mila. Il Messico supera la Francia con più di 30 mila morti, in Brasile dove per il quinto giorno si sono superate le mille vittime.

In Sudafrica 10.853 nuovi casi, è record – Il Sudafrica registra il suo più alto aumento giornaliero di casi di coronavirus, 10.853, per un totale di 187.977 infezioni. Il numero delle vittime sale a 3.026, dopo i 74 decessi registrati nelle ultime 24 ore.

In Brasile più di 1.000 morti per il quinto giorno – Il Brasile, secondo Paese al mondo più colpito dall’epidemia da Coronavirus, per il quinto giorno consecutivo ha registrato più di 1.000 decessi legati al coronavirus. Sono 1.091 le vittime registrate nelle ultime 24 ore, per un totale di 64.265 morti. I casi di contagio confermati sono 1.577.004, compresi i 37.923 registrati nelle ultime 24 ore.

In Messico 30.366 morti, superata la Francia – Il Messico registra altri 523 decessi legati al coronavirus, per un totale di 30.366, una cifra superiore a quella della Francia (29.893) e che pone il Paese al quinto posto nel mondo per numero di morti. Record di contagi registrati in sole 24 ore, 6.914, per un totale di 252.165 infezioni.

