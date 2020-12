Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sale nuovamente il numero delle persone attualmente positive in Italia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, sabato 5 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,10 – Conte: “Il governo non cadrà sul Mes, rimpasto no, confronto sì” – “Siamo in guerra con il virus ma ora inizia la ricostruzione nel segno dell’Europa e sarà il mio governo a guidarla perché non cadrò sul Mes”. È il messaggio centrale della lunga intervista del premier Conte che appare sul quotidiano La Repubblica. Conte dice anche che il voto del 9 dicembre “non lo temo perché il voto non sarà sull’attivazione del Mes ma su alcune sue modifiche che, grazie anche al contributo dell’Italia, sono servite a migliorare un meccanismo già esistente dal 2012”. Conte è certo: “Continueremo a lavorare – dice – per attuare lo schema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS), mentre dobbiamo fare in modo che questo sforzo comune che ha portato ad adottare il piano “Next generation EU”, attraverso il meccanismo del debito comune europeo, possa anche in futuro costituire il naturale presidio contro i cicli recessivi che potranno investire l’Ue”. Mettendo a fuoco la posizione di Forza Italia sul Mes – avversario o potenziale alleato – il premier dice anche di non costruire “le fortune del governo sui comportamenti di una forza di opposizione”, per poi aggiungere: “Certamente continuerò a mantenere aperto un tavolo di confronto con le forze politiche, che, anche dall’opposizione, vorranno dare un contributo in ragione della fase drammatica che stiamo vivendo”. Sulla questione del rimpasto, il presidente del Consiglio si esprime così: “Il termine ‘rimpasto’ è una formula che andrebbe esiliata dal lessico della nuova politica. Cosa significa? Rimescolamento delle posizioni di governo?” si chiede Conte, per poi rispondere: “I cittadini non capirebbero. Se invece, nell’ambito di un serio e costruttivo confronto politico, una forza dovesse ravvisare l’opportunità di migliorare la sua squadra, questo sarebbe un altro discorso. Ma deve nascere dalle forze politiche, in maniera trasparente. Sono alla guida di una squadra che sta lavorando molto bene, benché sottoposta a uno stress incredibile da emergenza sanitaria, sociale ed economica”. E “il confronto che è in atto, su riforme e priorità del programma, potrà tornare utile a rilanciare l’azione di governo e impostare la ricostruzione con più determinazione. Sui tavoli di lavoro non vi sono litigi ma discussioni sulle migliori soluzioni. Non possiamo lasciarci distrarre da questo chiacchiericcio di fondo”.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Nove Regioni cambiano colore – Nove Regioni cambiano colore sulla base degli ultimi dati della Cabina di Regia che analizza l’andamento dell’epidemia di Covid in Italia. Si tratta di Campania, Toscana, Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano, che passano da zona rossa a zona arancione, e di Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Puglia e Marche, che da arancioni diventano gialle. Il ministro Speranza firmerà l’ordinanza nelle prossime ore con le misure che entreranno in vigore a partire da domenica 6 dicembre. Qui l’articolo completo.

Il bollettino di oggi – Le persone attualmente positive al Covid sono 757.702 (-2.280), 58.852 i morti (+814) e 872.385 i guariti (+25.576), per un totale di 1.688.939 casi (+24.099): questi i dati completi resi noti oggi nel bilancio sull’epidemia di Covid in Italia. Dei 757.702 attualmente positivi, 31.200 (-572) sono ricoverati in ospedale, 3.567 (-30) necessitano di terapia intensiva, mentre 722.935 (-1.678) si trovano in isolamento domiciliare. Aumentano i nuovi casi di Coronavirus (24.099 contro i 23.225 di ieri) nonostante una lieve diminuzione dei tamponi effettuati nell’ultimo giorno: 212.741 contro i 226.729 di ieri. Diminuisce il numero dei morti (814, ieri erano stati 993), mentre si conferma il trend negativo per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri. I ricoveri ordinari, infatti, calano di 572 unità (ieri era -682), mentre le terapie intensive diminuiscono di 30 unità (il dato di ieri era di -19). Per quanto riguarda le Regioni, quella che registra il maggior incremento dei casi è la Lombardia con 4.533 nuovi contagi, seguita dal Veneto con 3.708, dall’Emilia-Romagna con 2.143 e dal Piemonte con 2.132 nuovi contagi. Il bollettino.

Iss: massima attenzione, stare a casa più possibile – L’epidemia è in calo ma con un numero di contagi ancora molto, troppo, elevati: serve “cautela mantenendo elevata l’attenzione nei comportamenti”. Lo sottolinea il report settimanale di monitoraggio del ministero della Salute e Iss. Questo andamento “deve portare alla massima attenzione nella adozione e rispetto delle misure, evitarne un rilassamento prematuro e mantenere elevata l’attenzione nei comportamenti. Si conferma pertanto la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone. È fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile”.

Ore 15,30 – De Luca: “Ci stiamo attrezzando per vaccinazioni” – “Ci stiamo attrezzando per le vaccinazioni anti-Covid. Per la prima decade di gennaio faremo una sorta di esercitazione generale per verificare il piano organizzativo messo in piedi”. Lo annuncia il governatore della Campania De Luca, nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì.

“Un italiano su 36 è stato contagiato. Vaccino? Complicato se terza ondata” – Un italiano ogni 36 è stato contagiato. Lo ha detto il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri. Ieri c’è stato il numero quotidiano “massimo di vittime dall’inizio dell’emergenza e risulta che un nostro concittadino ogni 36 è stato contagiato: sono numeri che fanno tremare e che non vanno dimenticati – ha spiegato – Ma la curva si sta congelando, il virus è ancora forte ma siamo in grado di contenerlo”.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

