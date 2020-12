Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – La pandemia di Covid 19 ha provocato quasi 65 milioni di casi e circa un milione e mezzo di morti nel mondo. Qui le ultime notizie sul Covid in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 5 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 7,15 – San Francisco annuncia lockdown di tre settimane – San Francisco ha deciso deciso un lockdown di tre settimane per frenare la pandemia di coronavirus. Le restrizioni riguardano cinque giurisdizioni della Bay area attorno alla metropoli californiana, una delle zone più popolose degli Stati Uniti, e sono tra le più severe adottate dalle città americane. La stretta decisa dalla sindaca democratica London Breed, al suo primo mandato, prevede che a partire da domenica la popolazione resti in casa salvo che per lo svolgimento di attività essenziali. La ristorazione può lavorare solo con asporto e consegne a domicilio, chiudono invece bar e parrucchieri così come parchi, zoo e acquari. “Ciò che vediamo nella nostra città, nella nostra regione, nel nostro Stato e nel nostro paese è che il virus sta avendo il sopravvento”, ha denunciato la Breed. Il governatore della California, Gavin Newsom, aveva annunciato una sorta di mappa delle chiusura nelle varie contee dello Stato sulla base del riempimento delle terapie intensive e degli ospedali.

Ore 7,05 – In Cina 19 nuovi casi di cui 15 di importazione – La Cina ha registrato 19 casi di Covid in 24 ore, lo stesso numero del giorno precedente. La Commissione sanitaria nazionale ha precisato che 15 casi erano di importazione e che non ci sono stati decessi. A questi si aggiungono 12 casi asintomatici che Pechino conteggia a parte. Il numero complessivo dei casi è a quota 86.601 con 4.634 morti.

Ore 7,00 – Oltre 225 mila casi negli Usa in 24 ore, nuovo record. Con 225.201 casi di Covid in 24 ore, gli Stati Uniti nuovamente stabilito un record di contagi giornalieri. Dai dati della Johns Hopkins emerge i morti sono stati più di 2.500. La soglia dei 200 mila contagi giornalieri era già stata superata tre volte nell’ultimo mese con un picco di 210 mila tra mercoledì e giovedì. In aumento i ricoveri, soprattutto nei quattro Stati più popolosi (California, Florida, New York e Texas). In totale i contagi negli Stati Uniti sono 14,3 milioni e i morti 287 mila.

Ore 6,50 – In Messico 12.127 casi, il numero più alto in un giorno – Il Messico ha registrato 12.127 nuovi casi ci Covid in 24 ore, il numero più alto dall’inizio della pandemia per un totale di un milione e 156.770 casi confermati, ha riferito il ministero della Salute. Ci sono stati anche 690 morti che portano il totale a 108.863. Il precedente record era era rappresentato dai 12.081 nuovi casi registrati venerdì scorso.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

Moderna, vaccino può avere immunità prolungata – La società farmaceutica americana Moderna ha assicurato oggi che il vaccino che ha sviluppato contro il Covid-19 ha il potenziale per garantire un’immunità prolungata e che prevede di avere 20 milioni di dosi pronte per la distribuzione negli Stati Uniti quest’anno. La società ha reso noto che, secondo gli studi dell’Istituto nazionale statunitense di allergie e malattie infettive, i partecipanti alle prime fasi degli studi clinici del vaccino hanno mantenuto “alti livelli di anticorpi neutralizzanti” per tre mesi dopo il primo vaccino e due mesi dopo il secondo. Lo studio rileva inoltre che il vaccino ha “il potenziale per fornire un’immunità duratura” al Coronavirus, senza causare effetti collaterali importanti dopo due mesi.

Negli Usa più di 210.000 nuovi casi in ultime 24 ore – Gli Stati Uniti, nelle ultime 24 ore, hanno registrato più di 210.000 nuovi casi di contagio da Coronavirus. È il massimo storico dall’inizio della pandemia, secondo i dati di riferimento della Johns Hopkins University. I morti registrati sono stati più di 2.900.

Coronavirs, ultime notizie – Oms: “Vaccino non significa zero Covid” – “I vaccini non significano zero Covid”. Lo ha dichiarato il direttore dell’emergenze dell’Oms, Mike Ryan, nella conferenza stampa a Ginevra sulla pandemia di Covid. “I vaccini non significano zero Covid. I vaccini e le campagne di vaccinazione non risolveranno il problema da soli”.

Regno Unito: vaccino pronto da martedì – Il Regno Unito avvierà le vaccinazioni di massa dalla prossima settimana, probabilmente da martedì. È quanto risulta dalle dichiarazioni degli esponenti del governo britannico che la settimana scorsa ha ottenuto il via al vaccino Pfizer/BioNTech. Il ministro agli Affari britannici ha dichiarato che il piano è di avviare il programma di vaccinazione la prossima settimana: “Siamo sulla buona strada” ha spiegato il ministro dicendosi “fiducioso” che le 800mila dosi saranno pronte per l’inizio del programma.

