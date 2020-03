Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – In Italia il Coronavirus sfiora quasi i 90mila casi (86.498 per la precisione). Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, le persone attualmente contagiate sono 66.414, mentre si sono registrati finora 9.134 decessi e 10.950 guarigioni. Di seguito le ultime notizie di oggi, 28 marzo 2020, sul Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 7,45 – Primo caso in centro Amazon italiano. Primo caso accertato di contagio da Coronavirus all’interno di un centro distribuzione di Amazon in Italia. È accaduto nelle ore scorse presso lo stabilimento FCO1 di Passo Corese, in provincia di Rieti, dove operano circa 1500 persone. Secondo quanto riportato dall’Agi, la persona risultata positiva al test Covid-19 è legata al cluster della zona rossa di Nerola, borgo non molto distante dal centro distribuzione Amazon di Passo Corese. La notizia è stata confermata nella notte anche dalla rappresentanza sindacale della Filt-Cgil nella struttura. Il dipendente è stato per l’ultima volta nella struttura il 22 marzo scorso.

Ore 7,40 – Conte: “Coronavirus è sfida epocale per Ue, eviti errori tragici”. L’epidemia di Coronavirus rappresenta “una sfida epocale per l’Europa”: è l’avvertimento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che in un’intervista al Sole 24 Ore ha invitato l’Ue “a non compiere errori tragici” e ha sottolineato che “l’intero edificio europeo rischia di perdere la sua ragion d’essere”.

Ore 7,30 – Papa: “La gente ha fame, è l’inizio del dopo”. “In questi giorni”, ha detto Papa Francesco all’inizio della messa a Santa Marta, “in alcune parti del mondo si sono evidenziate alcune conseguenze della pandemia. Una è la fame. Si comincia a vedere gente che ha fame perché non può lavorare, perché non aveva un lavoro fisso. Cominciamo a vedere già a vedere il dopo. Verrà più tardi ma comincia adesso. Preghiamo per le famiglie che incominciano ad avere bisogno per la pandemia”, ha detto.

Ore 7 – Ispi, in Italia 530mila positivi; letalità 1,1 per cento. Uno studio dell’Ispi, l’istituto Milanese di studi di politica internazionale stima che il tasso di letalità del Covid-19 in Italia (9,9 per cento al 24 marzo 2020) potrebbe non superare l’1,1 per cento, stimando però una platea di positivi di 530mila. In Cina la letalità è stimata allo 0,7 per cento, mentre Ispi stima in 1,14 per cento per l’Italia. La differenza tra questo dato realistico e quello “fuori scala” è riconducibile al numero di persone che sono state contagiate ma non sottoposte al tampone per verificarne la positività. L’Ispi stima infatti che le persone attualmente positive in Italia siano nell’ordine delle 530mila, contro i circa 55mila “casi attivi” ufficiali al 24 marzo. Il dato sulla letalità apparente è dunque un indicatore inaffidabile, e nulla suggerisce che la letalità plausibile italiana sia così diversa dalle cifre attese. All’opposto, confrontare letalità apparente e letalità plausibile “ci permette di tracciare meglio la curva dei contagi in Italia, seguendo in maniera più realistica l’andamento dell’epidemia” conclude la nota che accompagna lo studio.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Videomessaggio di Mattarella: “Pagina triste della nostra storia” – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha diffuso un nuovo video-messaggio alla nazione, ancora alle prese con l’emergenza Coronavirus. “Pagina triste della nostra storia”, ha osservato il Capo dello Stato, inviando un ringraziamento a medici e infermieri impegnati in prima linea. Leggi la notizia

Coronavirus in Italia, il bollettino della Protezione Civile – È di 66.414 positivi (+4.401), 9.134 morti (+919) e 10.950 guariti (+589) il bilancio giornaliero relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia. Il totale delle persone colpite dal Covid-19 in Italia fino ad ora è invece di 86.498 (+5.959). Tra i 66.414 attualmente positivi, 26.029 (+1.276) sono ricoverati con sintomi, 3.732 (+120) si trovano in terapia intensiva, mentre 36.653 (+3.005) sono in isolamento domiciliare. Si registra il record di decessi, ben 919, mentre tornano a diminuire i nuovi positivi. Sono stati registrati 4.401 nuovi contagiati, a fronte dei 4.762 registrati ieri. Un numero comunque più elevato dei 3.491 registrati mercoledì e dei 3.612 di martedì. Leggi il bollettino completo.

L’Iss: “Picco non ancora raggiunto, possibile a giorni” – Il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del Coronavirus. “Voglio essere chiaro – ha dichiarato – su un punto. Non abbiamo raggiunto il picco, non lo abbiamo superato. Abbiamo segnali di rallentamento che ci fanno presumere di essere vicini, vuol dire che le misure adottate stanno facendo i loro effetti, potremmo arrivare al picco in questi giorni. Stiamo rallentando la crescita, non stiamo scendendo. E la discesa, quando ci sarà, sarà costruita sui nostri comportamenti”. ​

Coronavirus in Italia, Campania rischio nuovo focolaio – L’ospedale Cardarelli di Napoli è al collasso. “Oltre il 30 per cento dei medici ha sintomi e è stato contagiato. La situazione è fuori controllo”, denuncia a TPI un’infermiera in un’audio shock (qui la storia).

Predappio, morto capo scout di 26 anni – A Predappio, in Emilia-Romagna, un ragazzo di 26 anni è morto a causa del Coronavirus. Andrea Tesei – questo il suo nome – era un capo scout ed era molto conosciuto dalla comunità locale: dopo la comparsa dei primi sintomi era stato ricoverato in terapia intensiva, poi le sue condizioni erano apparentemente migliorate. (La notizia completa).

Potrebbero interessarti Milano, incendio in archivio del Palazzo di giustizia Coronavirus, lo studio: "Ecco la vera letalità in Italia" Il video-messaggio di Urbano Cairo sui recenti risultati pubblicitari di La7 e RCS nonostante il Coronavirus

QUI TUTTI I NUMERI SUL CORONAVIRUS NEL MONDO

Leggi anche: 1. ESCLUSIVO TPI: Una nota riservata dell’Iss rivela che il 2 marzo era stata chiesta la chiusura di Alzano Lombardo e Nembro. Cronaca di un’epidemia annunciata / 2. Coronavirus, i numeri in Italia non tornano. Contagi troppo bassi e decessi troppo alti

3. La fiera del gelato di Rimini a gennaio e quegli stand di Wuhan e Codogno nello stesso padiglione (di Selvaggia Lucarelli) / Chapeau, Mario Draghi: hai spiegato ai tedeschi che col loro ottuso rigorismo, in questa battaglia si muore (di Luca Telese)

TUTTE ULTIME LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO