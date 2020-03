Cosa ha detto Conte in conferenza stampa oggi 28 marzo 2020 | Discorso integrale

Oggi, sabato 28 marzo 2020, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha tenuto una nuova conferenza stampa, in diretta sul proprio profilo Facebook, per aggiornare gli italiani sull’emergenza Coronavirus e sulle nuove misure adottate dal governo. Oggi, secondo i dati forniti dalla Protezione Civile, sono stati superati per la prima volta i 10mila morti nel nostro Paese (+889 rispetto a ieri) e 70mila contagi (+ 3.651). Il dato positivo è rappresentato dal numero dei guariti, che ha superato le 12mila unità. Ma cosa ha detto il premier Conte oggi, 28 marzo, nella conferenza stampa? Di seguito i passaggi più significativi del suo discorso.

Conferenza stampa Conte oggi, il discorso integrale

Lo Stato c’e’. Abbiamo lavorato oggi con il ministro Gualtieri ad un provvedimento di grande impatto. Coinvolgiamo i sindaci che sono le prime sentinelle sulle esigenze dei cittadini. Abbiamo appena firmato un Dpcm che dispone” subito la possibilità di usufruire di 4,3 mld del fondo di solidarietà nazionale” per il soccorso alimentare. Cosi’ il premier Giuseppe Conte annunciando in conferenza stampa le misure per il ‘soccorso alimentare’ e spiegando che a questo fondo si aggiungono altri 400 milioni. “Oggi segnaliamo il numero più alto di guariti. Ci confronteremo a inizio settimana con gli esperti e confidiamo che ci portino buone notizie”, ha aggiunto Conte commentando i dati di oggi della protezione civile e spiegando che il governo riguardo le misure di contrasto al coronavirus si confronterà’ sempre con il comitato scientifico.

“Questa crisi sta comportando diverse difficoltà. Abbiamo perciò lavorato per varare un provvedimento di grande impatto. I sindaci sono le nostre sentinelle, e per questo vogliamo aiutare le persone che non hanno i soldi per fare la spesa. È stato appena firmato un DPCM che dispone un anticipo di 4,3 miliardi ai Comuni. E grazie a una ordinanza della Protezione Civile aggiungiamo 400 milioni. Con questi fondi nasceranno voucher per fare la spesa. La catena del volontariato e del terzo settore. quindi confidiamo che i sindaci da prossima settimana saranno nelle condizioni di erogare concretamente buoni spesa e consegnare generi alimentari alle persone in difficoltà. Non vogliamo lasciare nessuno solo. Nella ordinanza abbiamo previsto misure rafforza per favorire donazioni.

Conte a Von der Leyen, sia adeguata appuntamento storia – Le parole della presidente della Commissione Von der Layen sui ‘Coronabond’? “Il compito delle proposte” non e’ stato affidato a lei, “ora c’e’ un dibattito in corso. Tutti i dibattiti” sono giusti, “ma qui c’e’ un appuntamento con la storia. Con una emergenza mai cosi’ inaudita”. Lo dice il premier Giuseppe Conte: “Non c’e’ uno Stato membro che si salva da solo. Si tratta di dimostrarsi inadeguati o no. L’Italia e’ consapevole della reazione poderosa che la storia ci chiama ad operare. Non passero’ alla storia come chi non ha fatto nulla” per l’Europa, “mi battero’ fino all’ultima goccia di sudore”, ha detto il presidente del Consiglio.

Conte: sicuramente a studio proposte su Reddito. “Sono allo studio un ventaglio di proposte”, la vita dei cittadini europei “e’ messo a dura prova da questo tsunami. Non ci puo’ essere una soluzione ma un ventaglio di proposte eccezionali sul piano economico e sanitario”. Cosi’ il premier Giuseppe Conte, rispondendo in conferenza stampa alla domanda se sia allo studio la possibilita’ di estendere il reddito di cittadinanza con l’emergenza coronavirus.

Oltre a Conte parla anche il ministro dell’Economia Gualtieri: “Oggi abbiamo con il Dpcm anticipato l’erogazione di 4,3 miliardi di risorse del fondo di solidarietà ai comuni per dare ossigeno immediato ai bilanci e aggiungiamo 400 milioni con un’ordinanza della protezione civile che saranno distribuiti ai comuni tenendo conto della dimensione demografica ma anche dei requisiti socio economici per poter erogare immediatamente aiuto alle persone piu in difficoltà sia attraverso l’erogazione di buoni spesa che la distribuzione diretta di generi alimentari e prodotti di prima necessità”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in conferenza stampa con il premier, Giuseppe Conte. “Le parole della presidente della Von der leyen , sono sbagliate, mi dispiace che le abbia pronunciate”, ha detto Gualtieri, commentando le dichiarazioni della presidente della Commissione europea che ha definito i coronabond uno slogan.

