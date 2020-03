Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 28 marzo: morti, contagi, guariti

Come ogni giorno anche oggi, sabato 28 marzo 2020, la Protezione civile ha fornito – nella consueta conferenza stampa i dati relativi all’epidemia di Coronavirus in Italia contenuti nell’ultimo bollettino. Anche oggi i dati sono stati letti dal Capo della Protezione Civile Angelo Borelli, che riprende il suo posto dopo aver avuto nei giorni scorsi una leggera influenza. Di seguito i dati forniti.

Ecco il bollettino di oggi sabato 28 marzo. In Italia superati 10mila decessi per Coronavirus e 70mila contagi. I guariti superano i 12mila, mentre i casi totali vanno oltre i 92mila. I dati di oggi, 28 marzo, dimostrano come il totale dei pazienti italiani attualmente positivi ha superato quota 70mila, arrivando a un totale di 70.065 (+ 3.651 rispetto a ieri). Aumentano i guariti, che salgono a 12.384 (+1.434), mentre i morti superano i 10mila e arrivano al totale di 10.023 (+889 rispetto a ieri). In totale i casi di Coronavirus registrati in Italia sale a 92.472 (+5.974).

