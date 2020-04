Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia anche se i numeri ora dopo ora migliorano sensibilmente. Secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile allo stato attuale sono 105.847 le persone positive al Covid-19, 26.384 le vittime e 63.120 i guariti per un totale di 195.351 casi. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus, aggiornate in tempo reale, di oggi, domenica 26 aprile 2020:

Ore 7,40 – Conte: “Col nuovo decreto annunceremo un programma di ripresa. No a ordine sparso”. ​”Con il nuovo decreto annunceremo un programma di ripresa anche per le restanti attività economiche, anche se anticipo subito che bar e ristoranti non riapriranno il 4 maggio. Stiamo però lavorando per consentire ai ristoratori non solo consegne a domicilio ma anche attività da asporto. In ogni caso confidiamo di offrire a tutti gli operatori economici un orizzonte temporale chiaro, in modo da avere in anticipo tutte le necessarie informazioni e adottare per tempo le precauzioni utili a ripartire in condizioni di massima sicurezza”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista a Repubblica. “Il settore del turismo – aggiunge Conte – è quello più severamente colpito, anche perché non ha alcuna possibilità di rimediare, da solo, alle perdite accumulate. Il ministro Franceschini sta elaborando varie proposte per sostenere questo settore che, anche dal punto di vista economico, rimane uno dei punti di forza dell’intero sistema-Italia”. Conte avverte poi le Regioni: “Non possiamo procedere in ordine sparso. Non possiamo permettercelo perché il virus non conosce distinzioni territoriali e dobbiamo assolutamente prevenire una seconda ondata di contagi. Il piano nazionale che abbiamo messo a punto ci consente una ripresa ben strutturata, ragionata, senza concessione a improvvisazioni”.

Ore 7,30 – Conte: “Dal 4 maggio più spostamenti, ma per la piena libertà bisognerà aspettare”. “​Non siamo ancora nella condizione di ripristinare una piena libertà di movimento, ma stiamo studiando un allentamento delle attuali, più rigide restrizioni. Ho già anticipato che non sarà un ‘libera tutti’. Faremo in modo di consentire maggiori spostamenti, conservando, però, tutte le garanzie di prevenzione e di contenimento del contagio”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un’intervista a Repubblica. Conte ha parlato anche della scuola. ​”E’ al centro dei nostri pensieri e riaprirà a settembre”, ha detto. “Ma tutti gli scenari elaborati dal comitato tecnico-scientifico prefigurano rischi molto elevati di contagio, in caso di riapertura delle scuole. È in gioco la salute dei nostri figli, senza trascurare che l’età media del personale docente è tra le più alte d’Europa. La didattica a distanza, mediamente, sta funzionando bene. La ministra Azzolina sta lavorando per consentire che gli esami di Stato si svolgano in conferenza personale, in condizioni di sicurezza”.

Il bollettino della Protezione Civile di ieri, 25 aprile – È di 105.847 (-680) persone attualmente positive, 26.384 (+415) morti e 63.120 guariti (+.622) per un totale di 195.351 casi, il bilancio aggiornato dell’epidemia di Coronavirus in Italia secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile. Dei 105.847 attualmente positivi, 21.533 (-535) sono ricoverati in ospedale con sintomi, 2.102 (-71) sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre 82.212 (-74) si trovano in isolamento domiciliare. Il bollettino della Protezione Civile.

Inchieste Rsa, legale manager Don Gnocchi: “Regione chiamò alle armi – “Una ‘baggianata’ oltre che una ‘allusione infamante’ affermare che l’Istituto Palazzolo della Fondazione Don Gnocchi abbia aperto il centro Covid all’interno della casa di riposo per motivi di ‘proficuità economica’. La Fondazione infatti al tempo aveva risposto “a una vera e propria ‘chiamata alle armi’ da parte della Regione Lombardia”. Lo afferma l’avvocato Stefano Toniolo, legale dei tre manager della Fondazione, nella memoria difensiva dopo la denuncia dei lavoratori della Ampast. La Regione, ricorda Toniolo, chiedeva di mettere a disposizione posti letto Covid per svuotare le terapie intensive degli ospedali dai malati stabilizzati e liberare posti letto per malati gravi.

Coronavirus in Italia, Arcuri: “Dal 4 maggio via ai test seriologici” – “Abbiamo concluso oggi la gara per i test sierologici. Hanno partecipato 72 aziende e dal 4 maggio potremo iniziare l’indagine a campione sui primi 150mila cittadini. Assieme a Inail e Istat, in base all’anagrafe, alla zona, al censo e alla classe, avremo una massiccia messa in campo di questi test che ci permetteranno di raggiungere primi risultati”. Lo ha detto in conferenza stampa il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri. “E’ stato raggiunto il primo dei quattro obiettivi che si erano posto il ministro della Salute per ripartire. Il vincitore non solo è quello che ha risposto con maggiore qualità, ha confermato di avere insieme gli otto requisiti posti alla base della gara, ma ha deciso che 150mila test debbano essere offerti a titolo totalmente gratuito . Dunque, ha vinto la migliore offerta sul mercato oggi esistente senza che gravi sulle casse dello Stato”.

