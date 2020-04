Don Gnocchi, il direttore generale Troisi positivo al Coronavirus

Il direttore generale della Fondazione Don Gnocchi, Antonio Dennis Troisi, è positivo al Coronavirus. Indagato dalla Procura di Milano per epidemia e omicidio colposo nell’inchiesta sulla gestione delle Rsa per le morti di centinaia di anziani, Troisi si trova in isolamento nell’Istituto Palazzolo di Milano, una delle strutture gestite dalla Fondazione Don Gnocchi coinvolte nel dossier dei magistrati lombardi.

Leggi anche: 1. Il portavoce delle vittime del Trivulzio a TPI: “Aiutateci, vogliamo la verità sui contagi e i morti nella RSA” / 2. “Sua madre è peggiorata, anzi è stabile, anzi è morta”: un’assurda storia nell’Rsa Palazzolo di Milano / 3. Coronavirus a Monza, al Don Gnocchi 54 contagi e un morto: il caso finisce in Procura / 4. Coronavirus, Rsa Palazzolo: sospesi i lavoratori che hanno denunciato i presunti illeciti

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Coronavirus, lo shopping nella Fase 2: “Negozi come showroom. Scegli i vestiti senza toccarli” La lettera di Gabriella al marito morto di Covid a Nembro: “Non mi fanno il test ma non mollo” Gasparri querela Fedez, la replica del rapper: “A questa classe politica serve l’insegnante di sostegno”