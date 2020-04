Fase 2, conferenza stampa di Conte oggi 26 aprile alle 20,20

E’ prevista per oggi, domenica 26 aprile 2020, la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte sulle principali novità della Fase 2 in vista del 4 maggio che dovrebbero essere inserite nel nuovo Dpcm che potrebbe essere approvato questa sera. Il discorso di Conte è in programma alle 20.20.

La conferenza stampa seguirà alla cabina di regia che si è svolta con i presidenti di Regione e gli Enti Locali sul piano di riaperture della fase 2 dell’emergenza Coronavirus.

Fase 2: da 4 maggio possibile muoversi per andare dai parenti

Dal 4 maggio ci si potrà muovere per andare a trovare i propri parenti. E’ quanto e’ stato comunicato – secondo quanto apprende l’Agi – dal governo alle regioni e agli Enti locali riuniti nella cabina di regia.

Fase 2: dal 4 maggio ok ristorazione con servizio asporto

Dal 4 maggio riapertura del comparto della ristorazione ma solo con il servizio d’asporto.

Fase 2: da 4 maggio ok attività motoria e allenamenti sport

Via libera dal 4 maggio alla ripresa dell’attività motoria individuale e ok alla ripresa degli allenamenti per gli sport professionisti.

Fase 2: parrucchieri ed estetisti riapriranno non prima giugno

Parrucchieri ed estetisti riapriranno non prima di giugno. La decisione e’ arrivata dopo la riunione dei capi delegazione tenutasi questa mattina con il premier Giuseppe Conte sulla fase due.

