Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Mostra qualche segno di rallentamento la pandemia di Coronavirus in Italia. Il bollettino di ieri ha registrato 28.337 nuovi positivi e un tasso di positività del 15,01%. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie sul Coronavirus in Italia di oggi, lunedì 23 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Salvini: “Vaccino? Farò quello che mi dirà il mio medico” – Il vaccino anticovid? “Farò quello che mi dirà il mio medico”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a ‘Live-non è la D’Urso’, su Canale 5.

Ore 06.00 – Speranza: “Sulle terapie intensive pressione molto forte” – “Sulle terapie intensive c’è una pressione molto forte, guai a sottovalutarla”. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, a ‘Che tempo che fa’. “Non possiamo permetterci un’impennata delle terapie intensive”, osserva, “ma il Paese è più forte rispetto a marzo”.

CORONAVIRUS, COSA È SUCCESSO IERI IN ITALIA

Il bollettino della Protezione civile – Gli attuali positivi in Italia sono 805.947, di cui 767.867 in isolamento, 34.279 ricoverati (+216 in 24 ore) e 3.801 in terapia intensiva (+43 in 24 ore). Da inizio emergenza processati 20.388.576 tamponi e testati 12.225.850 casi, con 1.408.868 contagi accertati, 49.823 deceduti e 553.098 guariti. Va ricordato, come sempre, che ogni singola persona può essere sottoposta a più tamponi. Qui il bollettino completo

Sci, bozza Regioni: impianti chiusi in zone rosse e mascherina obbligatoria nelle altre – Per una settimana bianca in sicurezza durante la pandemia di Coronavirus, sono in arrivo le “linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici”. Per ora si tratta di una bozza, ma domani il documento arriverà in Conferenza delle Regioni e poi sarà sottoposto a governo e Cts. Ecco cosa prevedono le regole su cui si sta discutendo.

Azzolina, tutti collaborino per riaprire le scuole – “È falso che ‘al Ministero dell’Istruzione si dà ormai per scontato che anche a dicembre tutti gli studenti resteranno a casa’. L’unica cosa per me scontata è che siano tutti d’accordo, e che tutti collaborino, per riportare quanto prima in classe studentesse e studenti che al momento stanno facendo didattica digitale a distanza. Io sto lavorando per questo”. Lo afferma in un post su Facebook la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, che smentisce alcune frasi che le sono state attribuite. In particolare, scrive Azzolina, “stamani su ‘La Repubblica’ mi vengono attribuite parole mai pronunciate, in riferimento alla riapertura delle scuole: “La data del 4 dicembre è troppo vicina per programmare ogni cosa”. Mai detto. Falso anche un passaggio secondo il quale mi sarei opposta “per tutta l’estate ad un piano condiviso sui trasporti”.

Infettivologo Giacometti, “mi vaccinerei anche oggi” – “Posso capire che tra i cittadini ci siano persone meno motivate a vaccinarsi, ma per i sanitari questo non è possibile anche perché corrono dei grossi rischi, anzi ci tengono a vaccinarsi e a proteggersi, soprattutto chi lavora nei reparti di malattie infettive e nei covid hospital”. È la posizione di Andrea Giacometti, primario della clinica di Malattie infettive dell’ospedale regionale di Torrette, a proposito della scarsa sicurezza dei vaccini anti-Covid in arrivo nei prossimi mesi. “Io mi vaccinerei anche oggi”, dice ancora, aggiungendo di non condividere i dubbi sulle conoscenze e sull’affidabilità espressi dal virologo: “Al contrario si dovrebbe infondere coraggio nella popolazione”. “Mettendo sul piatto della bilancia il rischio di avere un effetto collaterale più o meno importante, con il rischio che corriamo tutti i giorni, il gioco vale la candela – ha aggiunto Giacometti -: in Italia sono morti oltre 200 medici per Covid, nessun vaccino ha mai ucciso 200 medici in poco tempo, il virus invece sì”.

Leggi anche: 1. Crisanti a TPI: “A mettere in dubbio il vaccino è il Ceo di Pfizer che vende le sue azioni, non io”; // 2. Esclusivo TPI. La notte dei tamponi che imbarazza la sanità campana: in quella RSA test ogni due minuti senza cambiare guanti fatti dal medico indagato; // 3. Esclusivo TPI. Tutti chiusi in casa, ma non l’ordine dei medici di Roma. La denuncia: “Ci sono le elezioni e il presidente vuole far votare 43mila colleghi in presenza”

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUM

Potrebbero interessarti Covid, 28.337 nuovi casi e 562 morti: il bollettino "Precedenza a chi può sopravvivere": regole Iss nelle terapie intensive Sicilia, dirigente Sanità agli ospedali: “Segnate più terapie intensive o diventiamo zona rossa”. È bufera