CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO – Sono oltre 58 milioni i casi di Coronavirus (Covid 19) accertati finora nel mondo, a fronte di più di 1,3 milioni di morti. Qui le ultime notizie sul Covid in Italia. Di seguito le notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, lunedì 23 novembre 2020, aggiornate in tempo reale.

 

Ore 07.00 – Media Regno Unito: verso ok a vaccino Pfizer entro una settimana – L’ente regolatore britannico, Mhra, potrebbe dare il via libera al vaccino Pfizer contro il Covid-19 già entro una settimana, precedendo così l’autorizzazione della Fda americana. Lo riportano i media britannici. La distribuzione potrebbe così iniziare già dal primo dicembre. La scorsa settimana il Regno Unito ha chiesto formalmente al regolatore medico, l’Mhra, di valutare l’idoneità del vaccino Pfizer-BioNTech. La Gran Bretagna ha ordinato 40 milioni di dosi e prevede di riceverne 10 milioni, sufficienti per proteggere 5 milioni di persone, entro la fine dell’anno se le autorità di regolamentazione lo approveranno.

Ore 06.30 – Il Brasile supera i 169 mila decessi e 6 milioni di casi – Nelle ultime 24 ore il Brasile ha registrato 18.615 nuovi casi confermati di Covid-19 e 194 decessi portando il totale delle vittime a oltre 169 mila. L’ultimo rapporto ufficiale della nazione sudamericana, una delle tre più colpite al mondo dalla pandemia insieme a Stati Uniti e India in numeri assoluti, risulta inferiore rispetto a quelli dei giorni scorsi. Tuttavia, nei weekend i numeri tendono a diminuire a causa della mancanza di funzionari per elaborare i dati in comuni lontani, i cui dipartimenti della sanità locale non operano sabato e domenica e pubblicano i dati solo dal lunedì. Il bilancio totale dal primo contagio, il 26 febbraio, e dal primo decesso, il 12 marzo, entrambi a San Paolo, il Brasile ha ora 6.071.401 casi confermati e un totale di 169.183 decessi.

Ore 06.00 – I numeri in Francia continuano a calare, 13 mila casi – Calano in Francia, per il sesto giorno consecutivo, i pazienti affetti da Covid-19 ricoverati in unità di terapia intensiva, secondo gli ultimi dati ufficiali diffusi che confermano il miglioramento della situazione ospedaliera. La Francia ha registrato 13.157 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore (17.881 ieri e 22.882 due giorni fa). Il numero totale dei contagi è di 2,14 miliardi. Nell’ultimo giorno sono stati segnalati 215 decessi, (ieri erano stati 276 e 386 il giorno prima), per un totale di 48.732 decessi causati nel Paese dalla pandemia. Gli ospedali francesi hanno ricoverato 31.522 pazienti con Covid-19, con 4.491 in unità di terapia intensiva. Pur trattandosi di una riduzione minima rispetto ai 4.493 di ieri, è il sesto giorno consecutivo in cui il parametro cala. Allo stesso modo continua il calo del tasso di positività, che oggi è stato del 14%, dal 14,8% di ieri.

CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE DAL MONDO: COSA È SUCCESSO IERI

In Usa le vaccinazioni potrebbero iniziare l’11 dicembre – Negli Stati Uniti le prime vaccinazioni contro il Covid-19 potrebbero essere effettuate già il prossimo 11 dicembre. Lo ha dichiarato alla Cnn Moncef Slaoui, il direttore di Operation Warp Speed, il programma della Casa Bianca per il finanziamento e l’approvvigionamento dei vaccini anti coronavirus. Pfizer, che ha sviluppato insieme alla tedesca BioNTech un vaccino risultato efficace al 95%, ha depositato ieri la richiesta d’autorizzazione d’emergenza alla Food and Drug Administration statunitense (Fda). La commissione degli esperti di vaccini della Fda si riunirà il 10 dicembre. Ciò significa, ha spiegato Slaoui, che il vaccino, se approvato, potrebbe essere distribuito già a partire dal giorno successivo. “Il nostro piano è essere in grado di spedire le dosi ai centri vaccinali entro 24 ore dall’approvazione, quindi credo un giorno o due dall’approvazione, cioè l’11 o il 12 dicembre”, ha dichiarato lo scienziato. L’altra compagnia che ha concluso con successo la ‘Fase 3’ dei test sul vaccino, Moderna, dovrebbe invece chiedere l’autorizzazione d’emergenza alla Fda nei prossimi giorni.

Aifa: “Il vaccino in arrivo è sicuro” – Il vaccino in arrivo è sicuro, perché “tutte le fasi di validazione e valutazione sono rispettate, nessuna tappa è stata saltata”. L’ultima e più importante, la fase 3, “ha comportato studi randomizzati su decine di migliaia di persone” per valutare gli effetti protettivi e la capacità di prevenire l’infezione. Così Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), sul Quotidiano Nazionale, facendo presente che si inizierà con gradualità: “Uno, due, poi tre milioni al mese di diversi vaccini, che andranno tenuti rigorosamente separati, l’importante sarà fare sempre il richiamo con lo stesso tipo”.

“In questi mesi sono stati testati 30-40 mila, anche 60 mila volontari – rileva – la sicurezza rispetto a eventi avversi rari è stata ampiamente verificata. Sono vaccini studiati secondo standard finalizzati alla registrazione, è fuori luogo pensare che siano state fatte le cose in fretta e male. Pfizer e Moderna hanno già annunciato i loro risultati, Astrazeneca lo farà ai primi di dicembre, e non è una gara a chi arriva primo, sono soluzioni concomitanti”.

In Bulgaria 2.279 casi e 42 morti in 24 ore – In Bulgaria nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 42 decessi a causa del Coronavirus per un totale di 2.820 morti. Da ieri nel Paese balcanico, che conta circa 7 milioni di abitanti, si sono registrati 2.279 contagi da Covid-19 su 5.729 test diagnostici effettuati. Il totale dei contagi da inizio epidemia è a oggi di 120.697. Il bilancio dei casi di infezione fra il personale medico sanitario è salito a 4.737. Attualmente vi sono 82.125 casi attivi di coronavirus in Bulgaria, mentre negli ospedali sono ricoverati 6.193 pazienti, 408 dei quali in terapia intensiva.

