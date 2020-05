Coronavirus in Italia: le ultime notizie di oggi in tempo reale

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Si avvia a conclusione la seconda settimana di Fase 2-bis, mentre continuano a calare i dati sulla diffusione del Coronavirus in Italia. Secondo gli ultimi dati diffusi dalla Protezione Civile sono 59.322 le persone attualmente positive, mentre i morti finora registrati riconducibili alla pandemia sono 32.616 e 136.720 le persone guarite (per un totale di 228.658 casi accertati finora in Italia). Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, sabato 23 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Coronavirus Italia | Ore 07,00 – Gli scenari per gli spostamenti fuori Regione dalla Lombardia. Per la Lombardia è in forse la riapertura dei confini regionali. Secondo quanto riporta Repubblica, sono 3 gli scenari del governo, in base ai dati che saranno disponibili entro il 30 maggio. Il primo scenario, nel caso in cui l’R con 0 resti sotto controllo, permetterebbe di superare i confini regionali in tutto il paese. Il secondo, quello al momento considerato più probabile, prevede una curva che deflette in modo disomogeneo. In questo caso diventerebbe allora inevitabile distinguere tra regioni a basso rischio e quelle a medio-alto. Per quelle che non hanno numeri sicuri, i confini sarebbero chiusi almeno per un’altra settimana. Per le altre, possibili movimenti verso alcune regioni confinanti, a patto che esprimano contagi altrettanto bassi. Il terzo scenario ipotizza che già nei prossimi quattro o cinque giorni la curva peggiori, a causa delle riaperture di maggio. La proiezione dell’R con 0 al 3 giugno potrebbe lambire un livello di 0,9-1. A quel punto, l’esecutivo considererebbe addirittura una marcia indietro rispetto ad alcuni allentamenti già sanciti nelle scorse settimane.

CORONAVIRUS ITALIA – COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino della Protezione Civile del 22 maggio – Secondo il bollettino della Protezione civile aggiornato al 22 maggio sono 59.322 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, 32.616 i decessi e 136.720 i guariti, per un totale di 228.658 casi. Dei 59.322 attuali positivi, 8.957 sono ricoverati in ospedale con sintomi, 595 necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 49.770 si trovano in isolamento domiciliare.

Inail: più di 43mila i contagi da Covid-19 sul lavoro e 171 morti – Secondo i dati forniti dall’Inail sono 43.399 i contagi da nuovo Coronavirus di origine professionale denunciati all’Inail tra la fine di febbraio e il 15 maggio, circa 6mila in più rispetto ai 37.352 della rilevazione del 4 maggio. I casi di infezione con esito mortale registrati nello stesso periodo sono 171, 42 in più rispetto al monitoraggio precedente, e circa la metà riguarda il personale sanitario e socio-assistenziale, con i tecnici della salute e i medici al primo posto tra le categorie più colpite Qui tutti i dettagli.

A Milano morti raddoppiati : +127 per cento – Secondo un rapporto dell’Ats Lombardia negli ospedali di Milano, durante l’epidemia da Coronavirus, è stato registrato un aumento delle morti pari al 117 per cento in più rispetto alla media di marzo e aprile dal 2016 ad oggi. Hanno perso la vita 2541 persone in più rispetto ai 4 anni precedenti nello stesso periodo. L’aumento di vittime del 117 per cento considera l’intera popolazione. Ancora più significativo quello che riguarda gli over 70 che è cresciuto del 127 per cento. Qui tutti i dettagli.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

Leggi anche: 1. Davvero Merkel e Macron vogliono “regalare” 100 miliardi all’Italia? Tutti i nodi del piano franco-tedesco sul Recovery Fund / 2. Zaia spiega alla Lombardia come potrebbe fare i tamponi risparmiando / 3. Autoritarismo, feeling con Salvini e dubbi sulla sperimentazione: chi è davvero Giuseppe De Donno (di Selvaggia Lucarelli)

Potrebbero interessarti Silvia Romano ha aperto un nuovo profilo Facebook col nome “Aisha” Il grido di dolore davanti al Pio Albergo Trivulzio: “Verità per i nostri morti” Cuneo, uccide la fidanzata sul piazzale del supermercato poi chiama la polizia