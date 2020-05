CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 5 milioni i casi di Coronavirus accertati finora nel mondo: la pandemia ha provocato la morte di circa 330mila persone, la maggior parte delle quali concentrate tra Stati Uniti ed Europa. In Usa si contano 1,6 milioni di casi e quasi 96mila morti. Il Brasile ha superato la Russia nel numero di casi dopo aver registrato 20.803 nuove infezioni in un giorno ed è diventato il secondo Paese al mondo più colpito dalla pandemia. Qui le ultime news sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 23 maggio 2020, aggiornate in tempo reale.

Coronavirus ultime notizie | Ore 07.00 – Cina annuncia: “Per prima volta nessun nuovo caso”. La Cina ha riferito per la prima volta zero nuovi casi di Coronavirus da quando ha iniziato a riferire dati a gennaio. La notizia di zero contagi arriva il giorno dopo l’apertura del Congresso nazionale del popolo, in cui il premier Li Keqiang ha dichiarato che il Paese “ha ottenuto importanti risultati strategici nella nostra risposta a Covid-19”. Tuttavia ha avvertito che il Paese deve ancora affrontare sfide “immense”. In questi mesi Pechino ha negato strenuamente le accuse di insabbiamento, insistendo sul fatto che abbia sempre condiviso in modo tempestivo le informazioni con l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e altri Paesi.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Oms: “Superati 5 milioni di casi” – Il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus in un briefing con la stampa ha dichiarato: “Col mondo che ha superato i 5 milioni di casi di Covid-19, riconosciamo l’importanza di costruire unità nazionale e solidarietà globale per imparare gli uni dagli altri e sopprimere il virus ovunque”.

Oms: “Sud America nuovo epicentro epidemia” – A seguito di un aumento del numero di infezioni di Covid-19 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riferito che il Sud America è diventato un “nuovo epicentro” della mortale pandemia di Coronavirus. “In un certo senso, il Sud America è diventato un nuovo epicentro per la malattia. Abbiamo visto molti Paesi sudamericani con un numero crescente di casi” ha dichiarato il direttore delle emergenze Mike Ryan.

Nel Regno Unito dall’8 giugno quarantena obbligatoria per chi arriva – Ieri è stata annunciata formalmente la notizia della quarantena obbligatoria aall’8 giugno per tutti coloro che entrano nel Regno Unito. Ne ha parlato il ministro dell’Interno Priti Patel in conferenza stampa d Downing Street, spiegando che i nuovi arrivi possono “potenzialmente causare una seconda ondata”. “Con misure del genere” – ha aggiunto – “possiamo salvare più vite”. La quarantena obbligatoria in Gran Bretagna mette a rischio il campionato di Formula Uno

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

