Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi

CORONAVIRUS ITALIA ULTIME NOTIZIE – Sono 45.079 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, che finora ha contagiato 299.506 cittadini, provocando 35.724 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, martedì 22 settembre 2020, legate al Coronavirus in Italia, aggiornate in tempo reale.

Ore 07.00 – Focolaio a Formia (Latina): 56 positivi – Focolaio di Coronavirus a Formia. Nella cittadina in provincia di Latina, sono stati effettuati 915 test rapidi, che hanno rilevato 56 casi di positività al Covid. Alcuni di questi contagi sono probabilmente legati al mercato ittico cittadino, dove nei giorni scorsi era scoppiato un focolaio. La Asl di Latina “di concerto con il sindaco di Formia, ha attivato un drive in provvisorio nell’area del mercato di Formia che proseguirà nelle giornate di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020”. La sindaca della città, Paola Villa, ha dichiarato: “Il Comune di Formia ha concordato con l’assessore regionale D’Amato e con il direttore della Asl di Latina Giorgio Casati l’organizzazione nei prossimi giorni di altri due appuntamenti per continuare con lo screening tramite drive in con test rapido”.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Il bollettino della Protezione Civile – È di 45.079 persone attualmente positive (+981), 35.724 morti (+17), 218.703 guariti (+352), per un totale di 299.506 casi (+1.350), il bilancio della pandemia da Coronavirus in Italia emerso dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile. Dei 45.079 pazienti attualmente positivi, 2.475 sono ricoverati con sintomi (+110), 232 sono in terapia intensiva (+10) e 42.372 sono invece in isolamento domiciliare (+861). Diminuiscono nettamente i nuovi casi (1.350 oggi contro i 1.587 di ieri) a causa, come avviene sempre dopo il weekend, di una forte diminuzione dei tamponi effettuati: 55.862 test realizzati a fronte dei 85.428 di ieri. La Regione che registra il maggior incremento dei nuovi casi è la Campania con 243 nuovi contagi, seguita dal Lazio con 198 e dall’Emilia-Romagna con 116 casi.

Speranza: “Tampone per chi arriva dalla Francia” – “Ho firmato una nuova ordinanza che estende l’obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del virus”. Lo annuncia il ministro della Salute Roberto Speranza. “I dati europei – scrive su Facebook il ministro – non possono essere sottovalutati. L’Italia oggi sta meglio di altri Paesi, ma serve ancora grande prudenza per non vanificare i sacrifici fatti finora”.

Cinque milioni di test rapidi nelle scuole: il piano – Un piano per i usare i test rapidi nelle scuole. Lo stanno elaborando al ministero alla Salute e porterebbe milioni di esami direttamente all’interno degli istituti. La possibilità di sapere quasi in tempo reale, cioè in circa 20 minuti, se un giovane è positivo al Coronavirus darebbe la svolta alla gestione dei casi sospetti. Martedì scorso il commissario, Domenico Arcuri, ha parlato con il Cts dell’idea di acquistare un alto numero dei test rapidi, circa 5 milioni. Nelle sue intenzioni servirebbero prima di tutto per gli aeroporti, dove si controlla chi arriva da Paesi considerati a rischio, cioè per ora da Croazia, Grecia, Spagna e Malta. Ma il ministro alla Salute, Roberto Speranza vuole appunto usare anche a scuola quel tipo di esami, che sono detti “antigenici”, perché rilevano attraverso la saliva la presenza della frazione di proteina della superficie del Coronavirus.

