Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE – Sono oltre 31 milioni i casi di Coronavirus finora accertati nel mondo: la pandemia ha provocato fin qui più di 962mila morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, martedì 22 settembre 2020, aggiornate in tempo reale.

Ore 06.30 – Repubblica Ceca, il premier Babis: “Sbagliai ad allentare le misure in estate” – Mea culpa del premier ceco, Andrej Babis, che ha ammesso di aver fatto un errore allentando le misure anti-Covid durante l’estate. “Anche io sono stato convinto dall’estate in arrivo e dall’umore generale. È stato un errore che non voglio ripetere”, ha assicurato il capo dell’esecutivo di Praga, alla luce dell’impennata di casi di coronavirus registrati giovedì scorso, con 3.130 nuovi contagi, praticamente quanti ne sono stati contati complessivamente nel mese di marzo. Il ministro dell’Interno, Jan Hamacek, ha riferito che il Paese è al secondo posto in Europa dopo la Spagna per incremento giornaliero di casi ogni 100 mila abitanti. “La situazione è seria, gli esperti dicono che se superiamo i 120 mila nuovi contagi al mese, inizieremo a rimanere a corto di letti d’ospedale”, ha affermato, assicurando che Praga “farà del suo meglio per impedirlo”. Intanto, il ministro della Salute, Adam Vojtech, si è dimesso e al suo posto è stato nominato l’epidemiologo Roman Prymula che ha aiutato il governo a coordinare le misure anti-Covid.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: COSA È SUCCESSO IERI

Spagna, 2.975 positivi in 24 ore – Il ministero della Salute spagnolo ha registrato da venerdì altri 31.428 casi di Coronavirus e 168 decessi legati alla malattia. Nelle ultime 24 ore sono stati confermate 2.975 nuove infezioni che portano il totale dei contagi a 671.468 dall’inizio della pandemia. Le vittime sono 30.663. La comunità di Madrid continua ad essere la più colpita, con 11.991 casi da venerdì, di cui 794 nelle ultime 24 ore.

Scozia verso alcuni lockdown – Il governo scozzese studia ulteriori restrizioni per contrastare il Coronavirus. In un documento trapelato su Twitter, c’è l’elenco delle possibili chiusure, compresi dei veri e propri lockdown a rotazione da metà ottobre in occasione della tranche di vacanze scolastiche. La premier Nicola Sturgeon ha confermato di essere a conoscenza del documento, uno screenshot di computer, che sta circolando su Twitter e non ne ha negato l’autenticità. Ha detto che il suo governo sta vagliando una serie di misure alcune delle quali potrebbero essere adottate in settimana e altre più tardi.

Asia, Al Hilal gioca con 15 calciatori positivi al Covid – Episodio assurdo in Asia. Il club campione d’Asia, i sauditi dell’Al Hilal, ha giocato contro gli iraniani dello Shahr Khodro nonostante ben quindici calciatori (fra i quali Sebastian Giovinco), e sei membri dello staff, siano risultati positivi al Coronavirus. Il 20 settembre l’Al Hilal aveva chiesto il rinvio della partita dopo che altri dieci giocatori, dopo i cinque del primo test, erano risultati positivi al tampone. Ma la confederazione asiatica non lo aveva concesso in base al fatto che comunque la squadra saudita aveva altri 14 elementi a disposizione. Per completare l’organico l’allenatore Razvan Lucescu aveva fatto ricorso ai ragazzi delle giovanili raggiungendo così il numero necessario di giocatori. La squadra è andata in campo e ha strappato un pareggio per 0-0 che le ha consentito di qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta della Champions League asiatica.

Francia, oltre metà del Paese è zona rossa – L’allerta Coronavirus spaventa la Francia, che negli ultimi giorni ha registrato una media di almeno 10mila contagi quotidiani. Così, oltre la metà dei dipartimenti francesi è ormai stato dichiarato “zona rossa”. Nel dettaglio, sono 50 i dipartimenti dichiarati “zona di circolazione attiva del virus”. Una definizione che permette, tra l’altro, ai prefetti di adottare misure supplementari per bloccare l’avanzata del virus. Cambiano le regole anche a scuola: da domani, nelle materne ed elementari non si procederà più alla chiusura sistematica di una classe sotto i tre casi di alunni positivi al Covid-19. Se un alunno risulterà positivo, i corsi potranno continuare per il resto della classe. La misura, invece, non riguarda scuole medie e licei.

Quasi 1 mln morti nel mondo, Usa vicini ai 200mila – Sono oltre 960mila i morti registrati in tutto il mondo per la pandemia da nuovo Coronavirus della polmonite e quasi 200 mila di essi sono stati registrati in Usa (per la precisione 199.511). I dati sono della Johns Hopkins University, che dall’inizio della crisi tiene un conteggio aggiornato di vittime e contagi (i casi nel mondo hanno superato i 31 milioni, due terzi dei quali sono guariti). Dopo gli Usa, il Paese più colpito quanto a decessi sono il Brasile (136.895), l’India (87.882), il Messico (73.493) e il Regno Unito (41.866). Ma se si guarda ai dati in rapporto alla popolazione e’ il Peru’ il Paese con la mortalita’ piu’ alta (95 morti ogni 100 mila abitanti), davanti a Belgio (86), Spagna (65), Bolivia (65), Brasile (64), Cile (64), Ecuador (63), Regno Unito (62) e Stati Uniti (60).

Tunisia, prosegue impennata di contagi – Prosegue la marcata crescita di nuovi di Coronavirus in Tunisia, dove nelle ultime 48 ore sono stati registrati altri 996 contagi, che portano il totale delle infezioni confermate nel Paese nordafricano a quota 10.732. Lo ha reso noto il ministero della Sanita’ di Tunisi in un comunicato, precisando che il bilancio dei decessi e’ salito a 159, di cui 4 nei giorni 18 e 19 settembre. 8.191 sono le persone che risultano ancora positive, di cui 198 in ospedale, 70 in rianimazione e 28 in respirazione assistita. Intanto le autorita’ sanitarie, mentre rinnovano gli appelli a rispettare le misure barriera, hanno annunciato che d’ora in poi verranno testati sistematicamente solo i sintomatici.

Negli Usa 42 mila nuove infezioni e 655 vittime – Negli Stati Uniti sono stati registrati nelle ultime 24 ore 42.561 nuovi contagi da coronavirus. Lo comunicano le autorità sanitarie americane, ossia il Cdc (Centers for Disease Control and Prevention), secondo cui sono il numero complessivo delle infezioni negli Usa ha superato i 6,7 milioni di casi. Sempre nelle 24 ore, sono stati 655 i decessi, portando il totale a 198.754.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

